وزير الإسكان يلتقي وزير الطاقة التنزاني لمتابعة أعمال تنفيذ سد «جوليوس»

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لموقع سد ومحطة «جوليوس نيريري»، بجمهورية تنزانيا المتحدة، اليوم، بعقد اجتماع مع «جانيوري ماكامبا»، وزير الطاقة التنزاني، لاستعراض تطور الأعمال في مشروع السد.

وحضر الاجتماع السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة مشروع سد جوليوس نيريرى، والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي إليكتريك»، والمهندس حسام الدين الريفي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، وممثلي تحالف «المقاولون العرب - السويدي»، المنفذ لسد ومحطة «جوليوس نيريري».

الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لمشروع السد التنزاني

وفي مستهل الاجتماع، أعرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته لزيارته موقع مشروع سد «جوليوس نيريري»، بعد يوم من لقاء «سامية حسن»، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقيادة والحكومة في تنزانيا.

ووفقا لبيان صحفي، أضاف «الجزار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية خاصة لمشروع السد التنزاني، وكلف بمتابعة موقف الأعمال يوميا، وتقديم تقرير شهري: «في لقائي الأول مع الرئيس السيسي بعد تكليفي بمنصب وزير الإسكان، كان أول ما أكد عليه وقتها هو إيلاء أهمية خاصة لمشروع السد وإنجازه في أقل وقت ممكن».

وتابع أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية وجود فرص كبيرة في القارة الإفريقية، لكن هذه الفرصة تحتاج لتحقيقها العمل معا من خلال تعاون كامل بين الدول الإفريقية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس السيسي كانت رسائله واضحة خلال لقائه رئيسة تنزانيا المتحدة، خلال زيارتها الأخيرة لمصر، وعبرت عن نية صادقة لسرعة الانتهاء من مشروع السد، ليس من أجل أغراض المنفعة الاقتصادية، وإنما من أجل خدمة الشعب التنزاني، ولذلك علينا العمل معا من أجل ضغط الوقت لتنفيذ المشروع.

تطور كبير في نسب تنفيذ الأعمال

ولفت الوزير إلى أن زيارة موقع السد مختلفة هذه المرة بما نشهده من تطور كبير في حجم تنفيذ الأعمال، مقارنة بما شهدناه خلال زيارة شهر مايو الماضي.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الطاقة التنزاني عن سعادته لقيام الوفد المصري بزيارة موقع السد، معبرا عن فخره بالمشروع الذي جعلته الأيادي المصرية حقيقة ممكنة، قائلا : «أشكر الجانب المصري على رؤيته لتنفيذ المشروع، كما أتقدم بخالص شكري وتقديري للقيادة السياسية في البلدين على التزامهم بسرعة تنفيذ المشروع، واعتباره أولوية بالنسبة لهما، والذي يعد مشروعا استراتيجيا بالنسبة لتنزانيا».

وزير الطاقة التنزاني: حريصون على إنجاز المشروع بدعم مصري

وأضاف أنه يعلم جيدا ويقدر الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للمشروع، وإرساله الوفد المصري إلى تنزانيا دليل على جدية الرئيس لإنجازه، وهو ما يحمل رسالة طمأنة للشعب التنزاني، مفادها أن أي تحديات قد تواجهنا سوف ننجح في تخطيها، وأن المشروع سيتم إنجازه بالموارد المخصصة له.

وفي هذا الصدد، أوضح أن تأجيل المشروعات يحدث، حتى في أكبر المشروعات وأكثرها أهمية حول العالم، ونحن حريصون على إنجاز المشروع بدعم الجانب المصري، ونثق للغاية في الفريق المنفذ للمشروع، وفي تصميم وإرادة القيادة السياسية في البلدين، ولذا نعدكم بالعمل معا من أجل أن تصبح طموحات القيادة السياسية حقيقة واقعة.

واختتم الوزير حديثه بتجديد شكره للوفد المصري، معربا عن تطلعه لزيارة مصر مرة أخرى، حيث يتم خلال المرحلة الحالية مناقشة مزيد من المشروعات مع مستثمرين مصريين لتنفيذها في تنزانيا، وخلال الاجتماع، استعرض مسئول شركة المقاولون العرب الموقف التنفيذي لتطور الأعمال في المشروع.