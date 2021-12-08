«التصديري للصناعات الكيماوية»: 42% معدل نمو صادرات القطاع

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يعكف على وضع خطه عمل واستراتيجية تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماويه إلى أقصى معدلاتها، وذلك في إطار خطه الحكومه الهادفة إلى الوصول بصادرات مصر من مختلف السلع إلى 100 مليار دولار.

مضاعفة الصادرات إلى 6,5 مليار دولار

وقال رئيس التصديري للصناعات الكيماوية، خلال اجتماع عقده المجلس أمس، إن المجلس منذ إعاده تشكيله في مايو 2020 وضع خطه ترتكز علي مضاعفة الصادرات القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6,5 مليار دولار عام 2023.

وأضاف أن الخطة التي يتم وضعها حاليا تسعي إلي تحديد العقبات والمشاكل امام الانطلاقة التصديريه المستهدفة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمواجهتها من أجل الإسراع بمعدل النمو، كاشفا عن تلقي المجلس حصرا ببعض للمشاكل والمعوقات، ومنها التحويلات الخارجية، مشيرا الي أن المطالبه باضافه فلسطين لدول الإبداع النقدي ونوه الي المشاكل المتعلقه بنولون الشحن البحرى ومطالبه بعض الشركات باضافه فواتير الشحن البري بالجنيه لأفريقيا ( ليبيا والسودان ) لمنظومه دعم الشحن، حيث أن الشركات القائمه بها شركات مصريه تحصل قيمه الشحن بالجنيه المصري ورصد الشكوي من حساب نسبه الدعم ، مطالبين بتطبيق ماقد سبق إعلانه من انه حصول المصدر علي نسبه دعم نصل إلى 10 % في حال اذا بلغت نسبه القيمه المضافه نحو 80% وتحصل على دعم 9% اذا كانت نسبه القيمه المضافه تتراوح بين 80 إلى 70%، وتحصل على دعم 7% اذا كانت نسبه القيمه المسافه تتراوح ما بين 60-70 %.

وأشار إلى المطالبة بوقف تصدير بعض الخامات للخارج لحاجه السوق المحلي اليها في الوقت الذي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالخارج .

رصد عدد من الآليات اللازمة

واقترح رصد عدد من الآليات اللازمة لتحقيق هذا يأتي علي رأسها توجيه الشركات والكيانات الصناعية الى اهمية ادخال االنظم الحديثة فى الادارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، واعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاء العاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى انتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج، و الاعتماد فى الانتاج على مكونات و مستلزمات و مدخلات الانتاج والخامات المحلية.

كمل اقترح زيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير، و التوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع ادائمة للمنتجات المصرية، والانتشار فى اسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج، مشيرا إلى ان الخطه ستتضمن حصرا بالمشاكل التي تواجه القطاع والآليات المقترحه لمواجهه هذه.

اشار ابو المكارم الي الإنجاز الذي حققته الصادرات المصريه خلال العشره اشهر الاولي من 2021 حيث حققت معدلا للنمو بلغت 47٪بقيمه تبلغ 29.9 مليار دولار.

وقال انه قد احتل التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده المرتبه الاولي بنسبه نمو تصل الي 42 ٪ وبحجم صادرات يصل الي 5.361 مليار دولار وفي المرتبه الثانيه جاءت مواد البناء محققه معدل نمو يصل الي 3٪ مقارنه بحجم الصادرات خلال العشره اشهر الاولي من 2020 لتصل نسبه مساهمه المجلسين في اجمالي الصادرات نحو 400٪وفي المرتبه الثالثه جاء قطاع الصناعات الغذائيه بمعدل نمو يصل الي 19٪ وبحجم صادرات يبلغ حوالي 3.433 مليار دولار وحققت صادرات الصناعات الهندسيه معدل نمو بل 43٪ بقيمه 2 مليار دولار وجاء قطاع الحاصلات الزراعيه ليحتل المرتبه الخامسه بمعدل نمو يصل الي 8٪ وبقيمه إجمالية للصادرات بلغت نحو2.1 مليار دولار.

السوق التركي على قائمه الدول المستوردة

وجاء السوق التركي على قائمة الدول المستورده للمنتجات المصريه من الصناعات الكيماويه بمعدل نمو يصل الي 9٪ حيث بلغت الصادرات اليه 815مليون دولار مستحوذا علي 15٪من اجمالي الصادرات وجاءت الارجنتين في المرتبه الثانيه بمعدل نمو يصل الي 94٪ بقيمه بلغت 340 مليون دولار وفي المرتبه الثالثه جاءت صادرات ايطاليا بمعدل نمو بلغت نسبته 38 ٪بقيمه إجمالية للصادرات تصل الي 388 مليون دولار وفي المرتبه الرابعه.

جاءت صادرات الولايات المتحده بمعدل نمو بلغت نسبته 28٪ بقيمه 264 مليون دولار وحققت صادرات البرازيل معدل نمو بلغ نحو ١٠٩٪ بقيمه إجمالية للصادرات بلغت 255.3 مليون دولار.

وجاءت صادرات فرنسا في المرتبه السادسه محققه معدل نمو بلغت نسبته 11٪ بقيمه إجمالية بلغت 254.565 مليون دولاروجاءت صادرات اسبانيا في المرتبه السابعه محققه معدل نمو بلغت نسبته 24٪ بقيمه آجماليه بلغت 212 مليون دولا.

روجاءت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك في المرتبه الاولي محققه معدل نمو في قيمه الصادرات بنسبه 64٪ بقيمه آجماليه 1.865مليار دولار وفي المرتبه الثانيه جاءت صادرات الاسمده محققه معدل نمو في قيمه الصادرات بلغ 39٪ بقيمه آجماليه تصل الي 7.7مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضويه في المرتبه الثالثه محققه معدل نمو بلغت 65٪ بقيمه آجماليه للصادرات بلغت 405.4 مليون دولار وتليها الكيماويات العضويه محققه معدل نمو بلغت نسبته 68 ٪ بقيمه آجماليه بلغت 253.436 مليون دولار .

المنظفات حققت 14% نمو في الصادرات

وجاءت المنظفات في المرتبه الخامسه محققه معدل نمو بلغت نسبته 14٪ بقيمه 210.825 مليون دولار ولم تحقق صادرات المنتجات الورقيه معدل نمو علي الإطلاق في القيمه حيث بلغت 202.950 مليون دولار رغم زياده الكميه بمعدل نمو بلغت 405٪ وجاءت الأحبار والدهانات لتحقق معدل نمو بلغت نسبته 24٪ بقيمه 194.7 مليون دولار وحققت الكيماويات المتنوعه معدل نمو بلغت نسبته 16٪ محققه صادرات بلغت قيمتها 178.77 مليون دولاروحققت منتجات الزجاج معدل نمو بلغت 12٪ بقيمه 167.749 مليون دولار، وجاءت في المرتبه التاليه منتجات المطاط بمعدل نمو بلغت نسبته 16 ٪ بقيمه 112 مليون دولار.

وشدد ابو المكارم علي الدور الذي تلعبه المعارض الخارجيه والبعثات التجاريه في فتح الآفاق للصادرات المصريه في الاسواق الخارجيه مشيرا الي ان القرار الخاص بتحويل المشاركات الجماعيه في المعارض الخارجيه الي مشاركات فرديه جاء ضمن خطه الدوله لتوفير النقد الاجنبي وترشيد الإنفاق وانه يجري حاليا اعاده النظر في القرار بناء علي طلب المجالس التصديريه والتي أعربت عن تضررها من هذا القرار الذي يؤثر علي صوره الجناح المصري في عدد من المعارض الهامه في الخارج والتي طالما كانت مشاركه الشركات المصريه فيها بشكل جماعي.

أشار أبو المكارم إلي تبني المجلس لكافه المبادرات التي تستهدف الإسراع بنمو وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة واتاحه الفرصه للنفاذ بصادراتها للاسواق الخارجيه، مشيرا إلي بحث المجلس لإمكانية الاستفادة من برنامج ازدهار تحت رعاية وزارة الصناعه والتجارة و بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى و التنمية الألمانية لدعم "تسريع نمو" الشركات المشاركة في البرنامج.

وأضاف أن ذلك يتم عن طريق العمل مع الشركة على وضع استراتيجية نمو واضحة، يليها خدمات مختلفة مكملة لخطة النمو و التي قد تضم التدريبات اللازمة لاحتياجات الشركة اثناء متابعة أهم معالم خطة النمو من قبل فريق استشاري متخصص في القطاع، الى جانب توصيل الشركات بمقدمي الخدمات و ممثلي الهيئات المختلفة و خبراء الصناعة لمساعدتهم في تسريع النمو.

أشار أبو المكارم إلي انطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض ايجى بلاست لعام 2022 خلال الفترة من 9 – 12 يناير المبقبل مشيرا اليه بانه الحدث الاول محليا وقارياً حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية (62 شركة محليه حتي تاريخه – قابلة للزياده ونحو 270 شركه اجنبية.

قال ان المجلس سيدعم مشاركه مابين ١٢- ٣٠ شركه متناهية الصغر باعتبارهم نواه للتصدير اشار إلي طلب المجلس باضافه معرض ايجي بلاست المقام خلال الفترة من ٩_١٢ يناير ضمن بعثات المشترين لافتا إلي ما ذكرته الهيئه العامه للمعارض أنها و بالتنسيق مع صندوق تنميه الصادرات قامت بطلب تعديل البند الخاص بتنفيذ بعثات المشتريين علي المعارض التي تنظمها الهيئه وانه قد تم العرض علي نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجارة بحيث تقوم الهيئه بالإشراف علي بعثات المشتريين وليس تنظيم تلك المعارض التي تقام علي هامشها البعثات حيث ان المعرض لاتنظمه الهيئه وبالتالي لا يمكن قبول بعثه المشتريين علي هامشه.

واشار إلي دعوة المجلس لوزارة الصناعه والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعادة إدراج بعض الينود من منتجات البلاستيك كاملا إلي المجلس، كما هو متدرج تحت غرفه الصناعات الكيماوية حيث يرفض المجلس انتقال هذه البنود التابعه للكيماويات إلي مجلس آخر يختص في الأصل بالكتب والمصنفات الفنيه وليس له أي علاقه بالبلاستيك حيث يضر بالمصدرين.