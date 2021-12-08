طقس شرم الشيخ اليوم.. دافئ وتحسن في الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تحسن ملحوظ في طقس اليوم في محافظة جنوب سيناء، حيث سطعت الشمس وأشرقت مع انعدام الغيوم، موضحا أن طقس شرم الشيخ اليوم دافئ في الصباح ودرجات الحرارة في شرم الشيخ بلغت نحو 21 درجة في الصباح وقد تنخفض حتى تصل إلى 17 درجة بالليل.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة، إن موانئ المحافظات البحرية شرم الشيخ ونويبع والطور تعمل بصورة طبيعية ولم يجر إغلاق أي ميناء.

موانئ ومطارات المحافظة مفتوحة

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الحركة السياحية داخل المحافظة تسير بشكل طبيعي، منوها بأن جميع الموانئ البحرية والمطارات تعمل وجرى استقبال نحو 30 رحلة سياحية بمطار شرم الشيخ الدولي، منوها بأن درجات الحرارة بالمحافظة تتراوح بين 21 و25 درجة.

وأضاف أن الأجواء دافئة في كل المدن ولم تتعرض أي مدينة لسقوط أمطار، مؤكدا أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل مدن المحافظة تحسبا لسقوط أمطار وسيول.

انخفاض الحرارة في سانت كاترين

وكشف المحافظ عن انخفاض درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين 15 درجة في الصباح، وفي المساء تصل الحرارة إلى 6 درجات، موضحا أن السماء ملبدة بالغيوم وتظهر الشمس وتختفي بعض الأوقات، موضحا أن الرحلات السياحية إلى دير سانت كاترين متوقفة بسبب احتفالات الدير بذكرى استشهاد القديسة كاترين، التي بدأت أمس وانتهت صباح اليوم بخروج رفات القديسة كاترين من داخل كنيسة التجلي.