حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء.. مستقر والصغرى 10 درجات بسانت كاترين

تشهد حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء اعتدال درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث تترواح بين 20 و25 درجة في بعض المدن، فيما تشهد مدينة سانت كاترين طقسا باردا ليلا، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات فجرا.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى بيانات هيئة الأرصاد بصفة دورية، وترسل حالة الطقس إلى مجالس المدن لوضع خطة المواجهة حالة سقوط الأمطار والسيول.

حالة الطقس اليوم في جنوب سيناء.. شمس ساطعة

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ حاليا هي أفضل المدن المصرية بالنسبة لحالة الطقس، حيث الشمس ساطعة في النهار، والجو دافئ يميل إلى الحرارة، فيما تنخفض درجات الحرارة بالليل خاصة في منطقة الخروم الجبلية بنحو 18 درجة، داعيا المواطنين لقضاء موسم الشتاء في شرم الشيخ.

وذكرالمحافظ أن سفيري ناميبيا ودولة المجر في مصر قاما بزيارة الأسبوع الماضي إلى شرم الشيخ، وأكدا أنهما لم يشاهدا مدينة بهذا الطقس الرائع، لافتا إلى أن الموسم الشتوي للسياحة بدأ في شرم الشيخ، حيث تشهد المدينة إقبالا سياحيا كبيرا هذه الأيام.

سيول رأس سدر ضعيفة

وقال المحافظ في تصريحاته، إن مدينة رأس سدر هي المدينة الوحيدة التي تأثرت بالطقس السيئ الذي مرت به محافظات عديدة، حيث سقطت أمطار متوسطة على المناطق القريبة من المدينة، ما تسبب في حدوث سيل بسيط في وادي سدر عبر الطريق الدولي الجديد ووصل الطريق الساحلي.

وتابع أن السبل كان ضعيفا وسار في مجراه الطبيعي، ولم يتسبب في أي خسائر ولم يغلق أي طريق.