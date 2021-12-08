«اليونسكو»: 8 ملايين طالب على وشك التخلف عن الدراسة بسبب كورونا

عبرت استيفانيا جانيني، مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم في منظمة اليونسكو، عن سعادتها لحضور المنتدى العالمي للبحث العلمي، قائلة إن هذا النقاش هو انعكاس لالتزام الحكومة المصرية للثقافة والعلوم، وأن يكون لمصر دور رائد تحت قيادة الرئيس السيسي.

التعليم والثقافة نقطة البداية للمواهب

وأضافت «جانيني» خلال كلمتها بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة «الإيسيسكو» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التعليم والثقافة هما نقطة البداية من أجل أن يكون هناك مواهب والتعليم يجب أن يعتبر ربما أكبر منفعة عامة موجودة اليوم، والمحرك الرئيسي للتنمية.

220 مليون طالب التحقوا بالتعليم العالي عالميا

وتابعت: «بالنسبة للمواهب لدينا إشكالية في بعض الأحيان بأنها تتوزع بشكل متساوٍ بين الفقراء والأغنياء بين الحدود المختلفة وبين النوعين المختلفين وبين المجموعات المختلفة، ولكن الفرص لكي تزدهر لا تكون متساوية، فالتحق بالتعليم العالي اليوم نحو 220 مليون طالب، وهذا الرقم زاد خلال الـ50 سنة الأخيرة ومن المنتظر أن يتزايد خلال عام 2030، وإذا تحقق ذلك فسيكون لدينا قارة مثل أوروبا كل الطلبة بها طلاب جامعات».

8 ملايين طالب على وشك التخلف عن الدراسة بسبب كورونا

وواصلت: «ودورنا خاصة اليونسكو هو تعزيز دخول الجامعات والمساواة، وأن يكون هناك نظام للتعليم العالي يستطيع الجميع دفع تكلفته من خلال الحراك».

واستكملت: «كورونا أثر على التعليم العالي ونتوقع أن 8 ملايين طالب على وشك أن يتخلفوا عن الدراسة، بجانب الطلاب الذين تخلفوا عن الدراسة، وهذا يعني أننا إن لم نخلق الظروف المناسبة لازدهار المواهب في بيئة متساوية وبشكل متساوٍ للجميع فإن ذلك سيؤثر على التنمية الشاملة».