وزيرة التخطيط: وظائف المستقبل تتطلب مهارات جديدة بسبب التكنولوجيا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية تحديات سوق العمل أصبحت من أهم القضايا التنموية التي تناقش على مستوى العالم وأيضًا على الصعيد المحلي، بسبب التطورات التكنولوجية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن أكبر دليل على اهتمام الدولة المصرية بهذه القضية هو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

التغيرات التكنولوجية أثرت على سوق العمل

وأضافت «السعيد»، أن الكثيرين كانوا يفكرون في كيفية تأثير التغيرات والتطورات التكنولوجية على سوق العمل والمهارات المطلوبة له: «التطورات التكنولوجية متسارعة، ودرجة انتشارها أثرت بشكل كبير جدا على عملية الإنتاج وبالتالي على هيكل سوق العمل نفسه، وعلى التخصصات اللي بقت مطلوبة في سوق العمل، الحقيقة ده ممكن يختلف من دولة لدولة طبقا لدرجة انتشار التكنولوجيا وتأثيرها على القطاعات المختلفة».

وظائف المستقبل تتطلب مهارات مختلفة

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الأمر يختلف باختلاف الهيكل العمري للسكان وأيضا مزيج المهارات التي توفها الدول للسكان بتاعتها: «عندما ننظر إلى المهارات التي أصبحت مطلوبة، هناك مهارات تغيرت، وظائف المستقبل اصبحت تتطلب مهارات مختلفة، مثلا مهارات سلوكية خاصة بالقيادة والتحليل النقدي، وعلوم الفضاء، كل ده بقى مطلوب لوظائف المستقبل».