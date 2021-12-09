أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 9-12-2021 مقابل الجنيه المصري

يتابع العديد من الأشخاص أسعار العملات المختلفة، سواء دولار أو يورو أو ريال سعودي أو درهم إماراتي في البنوك المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» الأسعار في بنوك المركزي والأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس، الموافق 9 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.58 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.62 جنيه للشراء، و17.80 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.56 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.59 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية نحو 20.71 جنيه للشراء، 20.94 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، نحو 20.66 جنيه للشراء، و20.91 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.71 جنيه للشراء، و20.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.