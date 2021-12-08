افتتاح مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم فبراير المقبل

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على إقامة الدورة الافتتاحية لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم «أفريقيا وأسيا وأوروبا»، خلال الفترة من 2 وحتى 8 فبراير 2022.

ويعد مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم أول حدث سينمائي دولي تنظمه مؤسسات المجتمع المدني بمحافظات قناة السويس خلال العام الجديد الذي نستقبله خلال أيام.

مدة التجهيز للدورة استغرقت أكثر من عام

وقال المخرج إسماعيل مراد، مؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة الأولى للمهرجان استغرق الإعداد والتجهيز لها أكثر من عام وإن طاقم عمل المهرجان يعمل جاهدًا لتقديم مهرجان يليق باسم محافظة بورسعيد الباسلة، التي قدمت نموذجًا في الفداء والدفاع عن تراب الوطن وقدمت للفنون المختلفة مواهب عظيمة في شتي المجالات وفي مقدمتها صناعة السينما.

فعاليات مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

وأضاف «مراد» أن: «المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات السينمائية المهمة ما بين مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة والهواة بخلاف عدد من ورش صناعة الأفلام للمواهب من أبناء محافظة بورسعيد الباسلة وتكريمات لنجوم مصريين وعرب وأجانب قدموا الكثير لفن السينما.

بورسعيد من أوائل المحافظات التي استقبلت عروض الأفلام

وأشار رئيس المهرجان إلى أن محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات المصرية التي استقبلت عروض الأفلام، منذ بداية اختراع الأخوين لوميير لفن السينما، كما صور على أرضها العديد من صناع السينما المصرية أفلامهم الخالدة، ودخلت هذه الأفلام قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية الذي تجاوز 125 عامًا.