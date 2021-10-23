وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالي قرى بني سويف ضمن «حياة كريمة»

حققت وزارة الثقافة المصرية من خلال برنامج عروض المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال في مختلف المحافظات نجاحاً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً رائعاً من قبل أهالينا في قرى مصر، والذي يضم عروضا تأتي ضمن المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لنشر الوعي الثقافي والفني بالقرى المصرية، حيث لاقى عرض ولاد البلد في كل من قريتي الحمام وبهبشين التابعتين لمركز ناصر ببني سويف إقبالا جماهيريا كبيرا وتفاعلا غير مسبوق.

وزيرة الثقافة: عروض المواجهة والتجوال تستهدف تعزيز الهوية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات

وأعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة تجاه الإقبال الجماهيري والتفاعل المتميز من أبناء القرى، وهو ما يؤكد عمق رؤية الدولة المصرية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في كل ربوع مصر وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مجالات الحياة، ومن أهمها استثمار القوة الناعمة كأدوات فعالة لتطوير المجتمعات الريفية والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالشخصية المصرية بجانب تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

تفاعل المواطنين دليل على أننا في الطريق الصحيح

وأكدت على أن هذه الصور المعبرة عن الحالة التفاعلية مع ما تقدمه الوزارة من أنشطة فنية وثقافية متنوعة هو بمثابة المؤشر الواضح بأننا نسير على الطريق الصحيح، فيما يتعلق بمحاربة الأفكار الظلامية بالفن والإبداع، وأضافت أن العروض المقدمة تستهدف تعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة من خلال الوصول بالمنتج الإبداعي إلى كل أنحاء البلاد.

يذكر أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ويديره المخرج محمد الشرقاوي، وتستهدف المرحلة الثانية منه تقديم 325 ليلة عرض في 20 محافظة، منها 145 ليلة عرض ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتشمل 15 عرضا هي «المتفائل، محطة مصر، صاحب المقام، ولاد البلد، طقوس العودة، ريسايكل، القطط، صحينا يا سينا، عبور وانتصار، أمر تكليف، ذهب الليل، ليالي سيد درويش، حواديت الأراجوز ورحلة سعيدة» تحتضنها محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.