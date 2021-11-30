افتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب .. برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى

افتتح الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ومنى الحلو ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة فعاليات معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى ، والذي يحمل شعار «القراءة كالماء والهواء».

وتستمر فعاليات المعرض حتى 10 ديسمبر المقبل بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي، برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقال الدكتور هيثم الحاج إن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتي ضمن خطط التوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة.

وأضاف أن المعرض يعد خطوة في مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعاً أن لمعرض يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية.وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.

من جانبها صرحت منى الحلو بأن إقامة المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة وما تساهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وبناء أجيال من المبدعين؛ فالقراءة تعد نافذة علي العالم، توسع الآفاق وتسهم في بناء مجتمعات راقية و متجانسة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، والذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.

وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، ثم تقام يوميا خلال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي.

وتضم فعاليات المعرض ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزهم الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا .

يشار إلى أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.