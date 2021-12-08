أول ضحايا الطقس السيىء بالغربية.. وفاة سائق «توك توك» سقطت شجرة عليه

شهد مركز السنطة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة وفاة سائق «توك توك»، يدعى محمد جمال، 27 سنة، حال استقلاله مركبة بخط «السنطة - طنطا»، إثر سقوط شجرة ضخمة بعرض الطريق، جراء هبوب رياح شديدة محملة بأترية، وخُصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

أول ضحية للطقس السيىء بسبب الرياح والعواصف

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير إثر سقوط شجرة ضخمة بنطاق المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

طوارىء بقرى ومراكز الغربية

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، أصدر توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارىء لتلقي شكاوى المواطنين عبر غرف العمليات والطوارىء، تزامنا مع موجه الطقس البارد وسوء الأحوال المناخية.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه بأهمية التنسيق الكامل مع وكلاء المديريات ومسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمياه، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الصقيع.