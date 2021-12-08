محافظ الغربية يوجه بشن حملات لتطهير مصارف الترع

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة بالتنسيق الكامل مع مديري مديرية الري والقائمين على الصرف بالضرورة تطهير مصارف الترع ومصبات الري بنطاق قريتي صفط تراب والعامرية بنطاق قرى مركز المحلة حفاظا على صالح المواطنين.

حملات موسعة لتطهير الترع والمصارف

في المقابل، أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة المحلة بالتنسيق مع مسئولي الري والصرف عن البدء في أعمال تطهير لعدد من الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية، على مصرف زفتي بنطاق الوحدة المحلية لقرية العامرية بمسافة 2000 متر على مستوى الوحدات المحلية القروية بنطاق مركز المحلة.

توجيهات برفع كفاءة الترع ورفع القاذورات وورد النيل

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، بتكثيف العمل على تطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير أولا بأول، بالتنسيق مع هندسة ري وصرف شرق وغرب المحلة وزفتي. الى جانب استكمال عملية التطهير ببحر شبين بنطاق الوحدة المحلية بصفط تراب وصولا إلى تطهير ترعة المحلة الكبرى من أمام مأخذ محطة المياه مرورا بكوبرى سامول .

رئيس المحلة: تنفيذ خطط العمل الأسبوعية داخل وخارج الكتل السكنية

وشدد رئيس المدينة على تنفيذ خطط العمل الاسبوعية داخل وخارج الكتل السكنية والعمل على رفع نواتج التطهير أولا بأول؛ حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفق جدول زمني محدد خلال الفترة المقبلة.