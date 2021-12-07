محافظ الغربية يحيل سكرتيرة مدرسة للنيابة بعد اختلاسها 200 ألف جنيه

شهدت مدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة قطور بمحافظة الغربية، حالة من الصدمة بين العاملين بالمدرسة، عقب اكتشاف اختلاس واستيلاء سكرتيرة المدرسة على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، من المصروفات المالية والإدارية الخاصة بميزانية المدرسة.

تفاصيل واقعة اختلاس سكرتيرة لمبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه داخل مدرسة قطور

كان وكيل تعليم الغربية تلقى إخطارًا من أسامة يونس، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية، بملاحظة شروع سكرتيرة إحدى المدارس الثانوية الصناعية بإدارة قطور التعليمية، بالاستيلاء على مبلغ 232460 جنيهًا من أموال مصروفات طلاب متقدمين من الشهادة الإعدادية للمدرسة المذكورة بنظام الخدمات، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، عن العام المالي من السنة الماضية.

لجنة التعليم بالغربية تكشف وقائع الفساد المالي والإداري

ولاحظت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية، فروقات مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت الـ200 ألف جنيه، وتم إثبات ذلك، وبمواجهة السكرتيرة المسؤولة عن تلك العهدة أقرت بارتكاب الواقعة.

في المقابل أعطى محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهاته العاجلة إلى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة قطور التعليمية، إلى النيابة العامة للتحقيق لاتهامها باختلاس والاستيلاء على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات، وبلغت أكثر من 200 ألف جنيه.

محافظ الغربية يحيل سكرتيرة مدرسة إلى النيابة العامة للتحقيق

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإيقاف سكرتيرة المدرسة عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتها إلى التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة العامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية اليوم، بذلك الملف وردع كل المخالفات المالية والإدارية.