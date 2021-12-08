علي الحجار يستعيد ذكرياته مع «الشريعي»: لحن 50 أغنية و«هو نايم على جنبه»

قال الفنان علي الحجار، إنه التقى الفنان الراحل عمار الشريعي، في مسلسل الأيام الذي كان يروي قصة الأديب الكبير طه حسين، وذلك كان عام 1979، من إخراج يحيى العلمي، ومن أشعار الشاعر الكبير سيد حجاب، وهذا المسلسل ساهم بشكل كبير في نجومية الفنان أحمد زكي، ووقتها كان عمار الشريعي يعاني من مشكلة في العمود الفقري، ورغم ذلك لحن حوالي 50 أغنية و«هو نايم على جنبه وحاطين له الأورج في الأرض».

بطلان يتغلبان على نفس المعاناة

وأضاف «الحجار»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عبر تقنية البث المباشر، أن عمار الشريعي كان مهتمًا بهذا المسلسل بشكل خاص، لأن بطل المسلسل لديه نفس ظروف الشريعي، وينتصر على ظروف الحياة رغم فقدانه البصر، وعندما لحن الجزء الذي يقول «اليوم ده يا طه يومك، خوض المخاضة بحصانك»، وأيضًا عندما لحن الجزء الذي يقول «أنا مش أعمى يا خلق عميانين»، كانت هذه الأغاني لسان حال عمار الشريعي الذي يشعر أنه سوف ينتصر على مصيره.

وتابع بأن هذا المسلسل كان في عام 1978، وكان هذا العمل بداية اهتمام المخرجين به كمغني في المسلسلات، ووصل الأمر إلى أنه غنى حوالي 120 مسلسلًا، بينهم حوالي 28 مسلسلًا من تلحين الفنان الكبير عمار الشريعي، والمسلسل لم يكن مقدمة ونهاية فقط، ولذلك وصل عدد الأغاني اللاتي تعاونا فيها إلى حواىلي 300 أغنية أبرزها أغاني مسلسل الرحايا، ومسلسل الأيام الذي ساهم في تغيير طريقته في الغناء.

صداقة بين المطرب والملحن

أما عن الصداقة التي جمعته بالفنان الراحل، فأشار إلى أن كثرة الأعمال بينهما جمعتهما كثيرًا في الأستوديو والمنزل، وتكونت صداقة شخصية بينهما، وكانا يسهران يوميًا في منزله لسنوات طويلة، وحياتهما تحولت من مطرب وملحن إلى صديقين يفهمان بعضهما البعض، وتفهما طبيعة شخصية بعضهما البعض، وكانا يعرفان أسرار بعضهما البعض، وهذه المحبة والصداقة ساعدتهما كثيرًا في أن يخرج عمل محترف ومحترم.