حلمي عبدالباقي يروي موقفا إنسانيا لدلال عبدالعزيز: صالحتني على عمار الشريعي

حل الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، ضيفا في ندوة فنية أقامتها جريدة «الوطن»، وتحدث عن كثير من الأشياء، منها البدايات، مرورا بالابتعاد مرة أخرى، حتى العودة إلى مقعد عضوية نقابة المهن الموسيقية.

حلمي عبد الباقي

وتحدث عن فترات حياته المهمة فترة تمثيله، وبالأخص العمل على خشبة المسرح، وأشار حلمي عبد الباقي، إلى أنه عمل في مسرحيتين، الأولى مع عبلة كامل ومحمود القلعاوي وممدوح وافي باسم «جنون البشر»، التي عرضت بين مصر ولبنان عام 1996، وكانت من إخراج محمد أبو داوود وتأليف لينين الرملي.

والأخرى كانت لدلال عبد العزيز، وحكى حلمي عبد الباقي موقف إنساني مع دلال عبد العزيز، وقال حلمي، إن أغاني المسرحية كانت من ألحان عمار الشريعي، وعندما جاء له اللحن اعترض حلمي على اللحن قائلا: «مش لايق على صوتي»، ما جعل عمار الشريعي يغضب كثيرا، بسبب ذلك الأمر ويقول «هو مين حلمي عبد الباقي علشان يعترض على ألحاني»، وقال حلمي إنه لا يقصد وقتها الألحان، لكنه كان يشعر أن صوته غير لائق على اللحن.

وأضاف حلمي، أن وقتها دلال عبد العزيز تدخلت لحل الخلاف بينه وبين عمار الشريعي، وأخذته وذهبت به إلى عمار، وقالت له إن حلمي لا يقصد، وتم الصلح بين حلمي وعمار الشريعي، بعدما اعتذر حلمي عما قاله.

ووجه حلمي التعازي لإيمي ودنيا، وأيضا لحسن الرداد ورامي رضوان، ودعا لهم بالصبر عن ما يمرون به، مشيرا أن سمير غانم ودلال عبد العزيز، كانا يتمتعان بحسن السيرة والخلق طوال مسيرتهما، ولم يسمع أي شيء عنهما طوال فترة حياتهما، مضيفا أن كان كل ما يشغلهما العمل الفني وتربية أبنائهما.