مكتبة الإسكندرية: تمثال طه حسين لـ«الوشاحي» يبرز البصيرة رغم كف البصر

يعد تمثال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، من ضمن المقتنيات المميزة بمكتبة الإسكندرية، للفنان الكبير عبدالهادي الوشاحي، كونه من العمل الأبرز ضمن مجموعة «الوشاحي» الفنية المتفردة، التي تُعد مدرسة خاصة في عالم النحت المصري العريق، ونشرت الصفحة الرسمية لمكتبة الإسكندرية عبر «فيسبوك» صور للتمثال، وأبرز المعلومات عنه.

وجاء في المنشور: تمثال من خامة البوليستر للفنان عبد الهادي الوشاحي (1936- 2013) مجسدًا عميد الأدب العربي طه حسين جالسًا في أناقة وشموخ وذراعان تمتدان على نحو يرمز لعطاء الفكر والقلم، ويتسلل الضوء من فجوات في رأس التمثال إلى منطقة العينين، فيشع منهما النور ليظهر حرص الفنان على إبراز «البصيرة» رغم «كف البصر».

وتابعت: جرى إهداء التمثال إلى مكتبة الإسكندرية في 2017 من أسرة الفنان التشكيلي الراحل، بمناسبة مرور 15 عاما على افتتاحها الرسمي.

أبرز المعلومات عن تمثال طه حسين

يُذكر أن التمثال سبق عرضه للمرة الأولى خلال معرض استعادي كبير لأعمال عبدالهادي الوشاحي في 2014 بقاعة أفق، والتمثال من الأعمال الصرحية الكبيرة، وكان سبق الاتفاق مع أسرة الفنان على صبه لمادة البرونز ووضعه داخل جامعة القاهرة ونال وقتها موافقات وزارية لكن لم يحدث أي تفعيل لهذا القرار حتى الآن، وأهدت أسرة الفنان التمثال الذي استغرق إعداده قرابة 5 سنوات للمكتبة باعتبارها منارة ثقافية وحضارية في مصر والعالم العربي.

أبرز الجوائز التي حصل عليها الوشاحي

وحسب المعلومات الورادة عن الفنان الراحل على الموقع الرسمي على قطاع الفنون التشكيلية: «الوشاحي» عين معيدا بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 1963، ثم مدرس النحت بكلية الفنون الجميلة 1978، وحصل الوشاحي على العديد من الجوائز المحلية والدولية من بينها: الجائرة الاولى فى النحت المعرض العام 1981، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الاولى، جائزة الدولة التشجيعية فى النحت 1981، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2012 ، جائزة بينالى الرياضة الدولى برشلونةـ إسبانيا 1975 وغيرها.