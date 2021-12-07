تفاصيل حفل مكتبة الإسكندرية في الكريسماس وكيفية الحجز

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس، وذلك يوم السبت الموافق 11 ديسمبر في تمام السابعة مساء على المسرح الكبير بالمكتبة، ويحي الحفل بعض فرق الكورال ونجوم الموسيقى، في أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة الميلادية.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل حفل مكتبة الإسكندرية في الكريسماس، إذ تصل سعر التذكرة إلى 70 جنيها.

حفل مكتبة الإسكندرية

يحيي الحفل كورال أوركسترا وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل أشهر أغاني الكريسماس، وأعمال تقدَّم لأول مرة للكورال، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي ودنيا الدغيدي.

كما يستضيف حفل مكتبة الإسكندرية الصوليستات: منال محي الدين (هارب). وتحيي الحفل الصوليستات جاكلين رفيق (سوبرانو)، وإلهامي أمين (باريتون). كما يجرى خلال ديسمبر الجاري العديد من الحفلات في مكتبة الإسكندرية منها: عمرو حسن من المقرر أن تقام حفل شعرية لعمرو حسن الجمعة المقبل، 10 ديسمبر، بمركز المؤتمرات، داخل القاعة الكبرى في تمام الساعة 7.00 مساءً، فيما بلغت أسعار تذاكر: 300، و200، و100 جنيه.

مواعيد شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية للحجز

يمكن حجز التذاكر لحضور الحفلات من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية المتواجدة في شارع بورسعيد، الشاطبي بالإسكندرية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.00 مساءً. ويظل شباك التذاكر مفتوحًا يوم الفعالية من الساعة 9.30 صباحًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 2.00 مساءً. طريقة حجز تذاكر حفلات مكتبة خلال الإنترنت أتاحت مكتبة الإسكندرية تذاكر الحفلات عبر موقعها على الإنترنت برسوم إضافية للحجز عبر الإنترنت. https://onlineticketing.bibalex.org

تلقي اللقاح شرط دخول مكتبة الإسكندرية

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أنه بدءً من الأول من ديسمبر الجاري، لن يتم السماح بدخول زائري المكتبة، إلا ممن تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا وتقديم شهادات تثبت ذلك.