مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، وأكد الفقي قوة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتسم بالحرص الكبير على تقوية وتدعيم العلاقات مع قارتي آسيا وأفريقيا.

وقال الفقي، إن كوريا الجنوبية مثال حقيقي لدولة متقدمة، استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في وقت قصير، خاصة في مجال الصناعات والتكنولوجيا.

تعاون مشترك بين مصر وكوريا في مجالات عديدة

وأكد السفير هونج جين ووك، حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، لافتًا إلى وجود العديد من مشروعات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال الصناعات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب العديد من برامج التبادل الطلابي بين الجانبين.

سفير كوريا: نأمل في التعاون مع مكتبة الإسكندرية

وأعرب سفير كوريا الجنوبية، عن حرصه على توسيع نطاق التعاون والشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الثقافة، مؤكدًا أنه يأمل في التعاون مع مكتبة الإسكندرية والاستفادة من خبراتها في مجال حفظ ورقمنة التراث.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لحرص السفير على تدعيم العلاقات في مجال الثقافة، مؤكدًا حرص مكتبة الإسكندرية على إقامة مشروعات تعاون ثقافية بين الجانبين.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي، السفير هونج جين ووك عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية.

كما استقبل الدكتور مصطفى الفقي، عددا من المسؤولين الأجانب والعرب من بينهم، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوفد المرافق لهم.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن كل ما يرتبط بالملك المؤسس هو محل احترام وتقدير لما كان يمتلكه من رؤية تسبق عصره.