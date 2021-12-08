شعبة الدواجن: الطقس السيء قد يؤثر على الأسعار بالمدى البعيد

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ تأثير الطقس السيئ على الثروة الداجنة، لن يظهر في الوقت الحالي، لكن يظهر تأثيره على أسعار الدواجن، بعد انتهاء الدورة الإنتاجية الحالية، بعد مدة زمنية تتراوح بين 32 إلى 35 يومًا، وأرجع ذلك التأثر إلى أنّ 85% من مزارع الدواجن، تدار بالنظام المفتوح.

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة في حديثه لـ«الوطن» بأنّ سوق الدواجن يشهد انخفاضًا في الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف.

نصيب الفرد وصل إلى 130 دجاجة سنويًا

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ الإنتاج المصري من الدواجن يكفي جدًا للاستهلاك المحلي، إذ وصل العام الماضي إلى نحو 1.3 مليار دجاجة سنويًا، وهو ما يعني أن نصيب الفرد يصل إلى 130 دجاجة سنويًا، وهي نسبة جيدة جدًا وتفيض عن الاستهلاك المحلي، وبالرغم من الظروف المحيطة عالميًا كان يمكن أن يكون لدينا فرص كبيرة للتصدير إلى الدول المجاورة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنّه على الرغم من اضطراب الطقس في الفترة الماضية، إلا أّنه لم يكن له تأثير كبير على إنتاجية المزارع، وهو ما ظهر واضحًا في انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ أسعار الدواجن استقرت اليوم في الأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.