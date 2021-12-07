بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 7-12-2021 في مصر

صعود أسعار المنتجات المتعلقة بتربية الثروة الداجنة، دفع كثير من المربين للحذر بعد الخسائر التي منيوا بها، ما انعكس بدوره على استقرار الأسعار في بورصة الدواحن اليوم، بعد الانخفاض الذي شهدته مؤخرا، لتصل إلى أسعار متدنية جدًا، حسب ما وصفه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

وعن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، فأكد رئيس الشعبة، أنّها وصلت إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر، على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.