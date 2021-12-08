بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

يهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث بشكل يومي عن أسعار اللحوم البيضاء، والتي تعد ومشتقاتها واحدة من أهم السلع الغذائية التي يحرص المواطنون على متابعها وتحديدًا بورصة الدواجن في الأسواق المصرية المختلفة، كونها شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، وفقًا شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وأوضح الدكتور السيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن سعر الدواجن البلدي في المزرعة تراوح بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا.

وعن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، فأكد رئيس الشعبة، أنّها وصلت إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيها.

-سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.