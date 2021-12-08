مستحقات اللاعبين تشعل أزمة بين الشعباني وإدارة المصري.. «مش عارفين يدفعوا الإيجار»

اشتعلت ثورة غضب معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري المصري، من إدارة النادي لعدم صرف مستحقات اللاعبين ومكافآت الفوز في الدوري المصري، والتأهل لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال مصدر داخل نادي المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك غضب كبير لمعين الشعباني من تعامل إدارة النادي مع اللاعبين وعدم صرف المستحقات حتى الآن وكذلك عدم وجود مكافآت سواء في بطولة الدوري أو الفوز في الكونفدرالية والتأهل لدور المجموعات».

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