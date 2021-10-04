 تعرف على مزايا أحدث 5 هواتف طرحت فى السوق المصرى

شهدت الأيام الأخيرة طرح عدد من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة مجموعة من الإصدارات الجديدة، وتميزت هذه الإصدارات بإمكانيات مختلفة عما سبقتها.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير مزايا أكثر 5 هواتف بحثًا من قبل المصريين.

سلسلة الهواتف الذكية Zero X من انفينكس

أطلقت شركة انفينكس، سلسلة الهواتف الذكية الجديدة Zero X ، في ثلاث نسخ من الهواتف وهي «ZERO X Pro ،ZERO X ،ZERO X NEO»، تتميز جميعها بوجود كاميرا 60X periscope moonshot والتي تتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة لتصوير سطح القمر.

كما يتضمن الهاتف تقنيات بصرية متطورة وهي معالج الألعاب الرئيسي ثنائي الشريحة، ومحرك يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة و المعروفة باسم جاليليو.

هواوي تطلق HUAWEI MatePad 11

أطلقت هواوي جهازها اللوحي في مصر «HUAWEI MatePad 11»، والذي يعد نقلة نوعية في عالم أجهزة هواوي اللوحية الذي يمكنه التعامل مع كافة المهام اليومية، حيث يتسم الجهاز بالمثالية في الشكل والوظيفة بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة، مما يؤهله أن يكون أفضل جهاز لوحي في 2021.

ويتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

هاتف vivo الجديد Y33s

أطلقت vivo هاتفها الذكي «Y33s»، الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف Y، وذلك بالتزامن مع إطلاقه في كبرى الأسواق العالمية، ويأتي هاتف Y33s الجديد بإمكانات تصوير متميزة تقدم تجربة مبتكرة وسهلة الاستخدام.

كما يتميز الهاتف Y33s أيضًا باحتوائه على جهاز استشعار رئيسي للكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل حيث يلتقط الصور في مختلف أشكالها؛ سواء كانت مكبرة zoomed-in أو مقصوصة cropped أو ثابتة في حجمها الطبيعي still، وذلك لتوثيق جميع مناسبات الحياة الهامة بصور جذابة وعالية الجودة.

هاتف Galaxy M21 Edition

أطلقت شركة سامسونج هاتف «Galaxy M21 2021 Edition»، والذى يأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م.

وزودت سامسونج هذا الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، بحسب موقع 3dnews.

هاتف Realme C25Y

شهد السوق طلاق هاتف ريلمى Realme C25Y، ويأتى الهاتف الذكي القادم Realme C25Y كإصدار جديد للهاتف السابق Realme C25، وفقاً لموقع "Gizmochina" التقني.