وزير الاتصالات: 85 مليون وظيفة ستندثر بحلول 2025

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي، الذي أقيم اليوم في مصر، ناقش مسألة المهارات والوظائف المتوقع أن يكون عليها إقبالًا خلال الخمس سنوات المقبلة في سوق العمل، معقبا: «لما أقول خمس سنوات ممكن حد يقولي طب وبعد الخمس سنين اية! هقوله معرفش ولا يوجد أي إنسان في العالم يمكن أن يتنبأ بأبعد من هذا».

وأشار «طلعت»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن متطلبات سوق العمل تغيرت عن السابق، وهناك تقرير عن منظمة التجارة الدولية، يقول إن هناك أكثر من 85 مليون وظيفة ستندثر حتى عام 2025، لكن هناك 125 مليون وظيفة ستُخلق خلال هذه الفترة، ولكن الفارق بين الوظائف التي ستندثر والأخرى التي ستخلق، هو في نوعية المهارات التي تتطلبها المهن الجديدة، وهذا دور التعليم لكي نتيح لأبنائنا فرصًا تدريبية على الوظائف الجديدة.

دورات يحصل عليها المتدرب في خمسة أو ستة أشهر

وأضاف وزير الاتصالات، أن هناك مجموعة دورات يحصل عليها المتدرب في خمس أو ست شهور، ويمكن أن تؤهله لسوق العمل، موضحًا أن بعض التخصصات يمكن الحصول عليها في خلال عام، ويعمل أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من فرص التدريب لسد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وتابع الوزير، أن الإقبال على جامعة مصر المعلوماتية، وتفهمهم للتخصصات الجديدة فاق التوقعات، ويلتحقون بهذه التخصصات الأكثر طلبًا ويبحثون عن فرصة لاكتسابها، موضحًا أن هناك 4 كليات مثل هندسة الحاسبات وهي تمنح شهادة مزدوجة مع إحدى أشهر الجامعات الأمريكية، وهناك أيضًا كلية علوم الحاسبات بالتعاون مع جامعة مينيسوتا، تمنح شهادة مزدوجة أيضًا، وهناك أيضا كلية تكنولوجيا الإدارة وهي من الفروع التي عليها طلب ضخم في سوق العمل الحالي، ثم هناك كلية رابعة وهي كلية الفنون الرقمية، وهي تدرس صناعة الألعاب الإلكترونية والخدع الإلكترونية، مثل مشاهد التفجيرات في الأعمال الفنية.

الاطلاع على المناهج الأكاديمية الحديثة

وأشار إلى أنه يجب الاطلاع على تجارب المناهج الأكاديمية الحديثة وتنفيذها في مصر، مشددًا على أن كل محاور العملية التعليمية في تطور، إضافة إلى أن الشباب لديهم فرصة للحصول على شهادة دولية مزدوجة ويكون لديه شهادة دولية معتمدة.