وزير التعليم العالي: برامج الجامعات الأهلية تخاطب المستقبل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الدولة المصرية بها 4 جامعات أهلية حكومية، وهي: الملك سلمان، الجلالة، العلمين، والمنصورة الجديدة، وبينها جامعات بدأت العام الماضي، وأخرى العام الحالي مثل المنصورة الجديدة.

شراكات عالمية وبرامج تخاطب المستقبل في الجامعات الأهلية

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أروقة المنتدى العالمي للتعليم العالي، الذي تشارك فيه الجامعات الحكومية والدولية والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، أنّ الجامعات الأهلية تضم برامج تخاطب المستقبل، ولديها شراكات عالمية، ضاربا المثل بجامعة العلمين، التي لديها شراكات مع جامعة فرنسية وأخرى أمريكية.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ جامعة الملك سلمان لها شراكات مع جامعات بريطانية وأخرى نمساوية، وجار العمل على التنوع في المدارس والشراكات العلمية.

الجامعة المصرية اليابانية

وتابع عبدالغفار، موجّها حديثه للرئيس السيسي: «بالنسبة للجامعة المصرية اليابانية، المرحلة اللي حضرتك أمرت بيها شغالة طبقا للبرنامج التنفيذي اللي اتعرض على سيادتك، وشغالين في 14 كلية في نفس التوقيت في المرحلة الثالثة اللي حضرتك أمرت بيها».