القومى للمرأة ينظم فعاليات ملتقى مناهضة العنف ضد النساء في الجامعات

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات، والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، والمواد القانونية المتعلقة بحقوق وحماية المرأة، في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار «كوني».

حضر الملتقى، الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس، ومنى الغزالي، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وشيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، ومسؤولة متابعة جهود الوحدات، وأمل عبدالمنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار، رئيس الاستئناف، ومحمد صلاح، مسؤول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

25 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة

وافتتحت الملتقى، الدكتورة رانيا يحيى، بالتأكيد على أنّ عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية وصل لـ25 وحدة، معربة عن الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات على دعمهم لجهود مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، موضحة أنّه جار إعداد كتاب بشأن آليات عمل الوحدات.

وتحدثت الدكتورة رانيا يحيى، عن أهمية المسابقة التي تم تنظيمها والتى استهدفت تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ، وأكدت علي اهمية مواقع التواصل الاجتماعى لتلقي شكاوي المرأة داخل الجامعات.

القومي للمرأة يعمل تحت مظلة «رؤية مصر 2030»

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي، أنّ المجلس القومي للمرأة يعمل تحت مظلة رؤية مصر 2030، خاصة محور الحماية المرتبط بمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى دور المجلس في توعية وتشجيع الفتيات على الإبلاغ، ورفع الوعي عن طريق حملات طرق أبواب و حملات المجلس على وسائل الإعلام المختلفة، ودور مكتب الشكاوى في تقديم الدعم والمساندة القانونية والمشورة النفسية، وثمّنت افتتاح وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الحكومية، متمنية افتتاح المزيد.

وأعربت منى الغزالي، عن سعادتها بهذا الملتقى المهم، الذي يضم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، كما ثمّنت تعاون مديري الوحدات للعمل على القضية.

كما أعربت سالي ذهني، مسؤول برامج العنف ضد المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن فخرها بالشراكة والتعاون مع المجلس، موضحة أنّ الصندوق يولي اهتماما كبيرا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة، من خلال رفع الوعي من خلال الحملات والشراكات المجتمعية والخدمات الاجتماعية الموجودة، والتنسيق بين الجهات الوطنية.

وأكدت أنّ الجامعات مساحة أساسية لكل الطلبة ليشعروا أنّها مكانا لتلقي شكواهم، كما أنّ مصر أصبحت على الخريطة الدولية في نظام الإحالة، وجهات القانون والجهات الاجتماعية، كما تسعى لتحقيق تكامل في المحافظات المختلفة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى، عرض فيلم عن دور مكتب الشكاوى وآليات عمله ومراحل التعامل مع الشاكيات ودليل إنشاء الوحدات.