هل يخضع المقابل النقدي لرصيد الإجازات لضريبة المرتبات؟

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 أعفى المقابل النقدي لرصيد الإجازات المنصرف للعاملين بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش من الخضوع لضريبة المرتبات وما في حكمها، وفقا للقانون رقم 232 لسنة 1996.

الضرائب تصدر دليل استرشادي جديد

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية، أول أمس الثلاثاء، دليل استرشادي جديد ليكون مرجعا سواء للعمال أو لجهات العمل، ليكون مرجعا يمكن الاحتكام إليه عند تحصيل ضريبة المرتبات، وفقا لقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي عدل بالقانون رقم 26 لسنة 2020.

وأوضحت «الضرائب» في الدليل الاسترشادي أن الشركات سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، تتولى عملية تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة.

الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي

ولفت المصلحة إلى أن الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي في مواعيد محددة تبدأ في شهر يناير، ثم مرة أخرى في أبريل، والثالثة خلال يوليو، بينما يقدم الأخير في أكتوبر.

وشددت مصلحة الضرائب، على ضرورة أن يشمل عدد العاملين في المنشأة أو المصنع أو الجهة بالإضافة إلى البيانات كاملة، علاوة على إبراز المرتبات، والمبالغ المستقطعة، تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة، وأي تعديلات تطرأ على العاملين سواء بالزيادة أو النقص.

وأشارت إلى أنه في حالة تضمن دخل العامل أو الموظف أي إيرادات أخرى ناتجة عن أنشطة تجارية أو صناعية أو مهن غير تجارية عليه أن يقدم إقراره الضريبي بنفسه، بدلا من الشركة أو المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها أو في حالة أن يزيد صافي دخل الموظف أو العامل عن إجمالي المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل، والتي لا تزيد عن 24 ألف جنيه