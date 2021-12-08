من يقدم إقرار ضريبة المرتبات.. العامل أم الشركة؟

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا استرشاديا جديدا ليكون مرجعا يمكن الاحتكام إليه عند تحصيل ضريبة المرتبات، وفقاً لقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2020.

الشركات تتولى عملية تقديم إقرار ربع سنوي

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية في الدليل أن الشركات سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة تتولى عملية تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة.

وأضافت «الضرائب» أن على تلك الشركات تقديم الإقرار الضريبي في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على نموذج (4 مرتبات)، مشيرة إلى أن الإقرار يجب أن يوضح به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأي تعديلات تطرأ على العاملين سواء بالزيادة أو النقص.

ولفتت «الضرائب» إلى أن حالتين فقط يقوم الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي بنفسه عوضاً عن الشركة، مشيرة إلى أن العامل أو الموظف يلتزم بتقديم الإقرار الضريبي السنوي وفقاً لأحكام ضريبة المرتبات بحسب قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 بدلا عن الشركة إذا تضمن دخل العامل أو الموظف أي إيرادات أخرى ناتجة عن نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كانت قيمة هذا الدخل.

وتابعت «الضرائب» أما في الحالة الثانية عندما يكون صافي دخل الموظف أو العامل من إيرادات المرتبات وغيرها، بالإضافة إلى إيرادات ناتجة عن ثروة عقارية يزيد عن إجمالي المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل والتي لا تزيد عن 24 ألف جنيه في حالة الموظفين والعمال ووفقاً لمصلحة الضرائب فأن العامل أو الموظف بتقديم إقراره الضريبي السنوي في عدد من الحالات منها.