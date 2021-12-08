رئيس «البحث العلمي»: استعدوا لمواكبة التغيرات وسوق العمل من الآن

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، إن احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب، ستكون مختلفة تمامًا عن احتياجات سوق العمل في الوقت الحاضر والماضي، فالأجيال الجديدة تحتاج إلى تطوير قدراتها لمواكبة التغيرات التكنولوجية وسوق العمل، موضحًا أن البعض يستفيد من 1% فقط من قدرات الموبايل لعدم الدراية بإمكانياتها، مشددًا على أهمية اطلاع الشباب باستمرار وصقل مهاراتهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

مصادر التعلم أصبحت متاحة بالمجان

وأضاف «صقر»، أن مصادر التعلم أصبحت متاحة بالمجان، وأن الدولة وفرت بنك المعرفة بالمجان بكل اللغات، ويجب أن نستمر في التعلم وأخذ دورات لتحديث قدراتنا ومهاراتنا أثناء العمل، مؤكدًا أن البحث العلمي سيركز خلال الفترة المقبلة على إنترنت الأشياء، والعلاقة بين التكنولوجيا والواقع، مشددًا على أن عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي التي تحدث الآن، تعد الحل الوحيد وليس لها بديل، مشيدًا في الوقت ذاته بتوجه مصر بإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية، « الجميع عليه أن يبدأ لآن المستقبل بدأ».

مواطنون لا يستفيدون بالمميزات والأشياء الحديثة الموجودة بالهاتف

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، أن هناك بعض المواطنين يحملون أحدث الموبايلات ويتصلون فقط به ولا يستفيدون بالمميزات والأشياء الحديثة الموجودة به، مشددًا على أنه يجب على الجميع أن يحصل على كوروسات وتدريبات للوصول لأعلى الأشياء فى المجال الخاص به، وأى تغير فى الدنيا يكون صعب، ولكن علينا أن نغير من أجل الأفضل، وأن التعليم قبل الجامعى هو الحل من أجل التطوير، فالتعليم و معرفة الأشياء واستيعاب التكنولوجيا المعلومات فى مرحلة التعليم العالى يكون أسرع.

السيسي تحدث اليوم عن مستقبل التعليم والتحول الرقمي

وأكد الدكتور محمود صقر، أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدأ من ثلاث سنوات من إنشاء مجموعة جديدة من الجامعات التكنولوجية، وهذه الجامعات لم تكن موجودة من قبل ولكن تم لـ مواكبة سوق العمل، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث اليوم عن مستقبل التعليم والتحول الرقمي، فالجميع مطالب بالتطوير من نفسه، وايضًا الموجودين فى سوق العمل حاليًا يحتاجون لـ التطور بشكل مستمر.