تفاصيل خطة التعاون بين «الشباب» ومرصد الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب

يعد برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، امتدادا لهذه الرؤية، من خلال الاستماع إلى أفكار وآراء الشباب في هذا الشأن، وتوعية وإطلاع الشباب على أحدث الطرق التي يجرى استهداف الشباب بها من قبل المنظمات الإرهابيين، وأصحاب الآراء المتشددة، ومواجهة التطرف والإرهاب بالفكر الوسطي البناء والسلوك الإيجابي، بالإضافة الي تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

رؤساء اتحاد طلاب المعاهد العليا يشاركون في مبادرة مواجهة التطرف والإرهاب

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الإدارة العامة للجامعات»، بالتعاون مع مشيخة الأزهر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، تنفيذ فاعليات برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، بمشاركة رؤساء اتحادات طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، والذي ينفذ خلال الفترة من شهر أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بقاعات مرصد الأزهر، في إطار استراتيجية الوزارة بالعمل على بناء الشخصية المصرية الواعية ورفع الوعي لدى الشباب.

مرصد الأزهر خط الدفاع الأول عن النشء والشباب ضد مظاهر التضليل

يأتي ذلك من خلال جلسات وورش عمل مع شباب من مختلف الجامعات والمحافظات، للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب، والتحاور مع الشيوخ والمتخصصين في التطرف والأفكار المتطرفة، بقاعات مرصد الأزهر لمجابهة الأفكار المتطرفة، في إطار الدور العالمي الذي يؤديه الأزهر الشريف، ورسالته الإنسانية السامية.

وأسست مشيخة الأزهر الشريف «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، ليكون خط الدفاع الأول عن النشء والشباب، ضد مظاهر التضليل في خطابات الحركات والجماعات المتطرّفة والإرهابية المنتشرة بكثرة على الشبكة العنكبوتية، لاسيما منصّات التواصل الاجتماعي؛ من خلال مكافحة وتفنيد حقيقية الأفكار الخاطئة والمفاهيم المطّاطيّة والمغلوطة بين رواد تلك المنصات.

وانطلقت أولى الفاعليات بمحاضرة تحت عنوان «أسباب استهداف الجماعات المتطرفة للشباب»، للدكتور حماده شعبان، أستاذ اللغة التركية بمركز الأزهر العالمي؛ إذ تناول عدة مفاهيم حول «الجهاد والتطرف، الفرق بين التطرف والإرهاب، دور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للتطرف، ودور الشباب في مواجهة التطرف وأسباب استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب وأسباب انضمام الشباب إلي الجماعات المتطرفة».

وأوضح الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية والأكاديمية الوطنيه لتأهيل الشباب، المفاهيم كافة المرتبطة بالأمن القومي المصري، وكيفية غرس الانتماء الوطني ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وقسم الشباب إلى مجموعات ورش عمل صغيرة لتقديم مجموعه من الأفكار في الموضوعات التي طرحت.

واختتمت فعاليات اليوم بزيارة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة ورصد الآراء والأفكار المتطرفة كافة، التي تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها بمختلف اللغات.

جدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يرصد ويتابع ويجابه الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات الإرهابية بشتى أنواعها، والتركيز على نشر صحيح الإسلام، وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان والإنسانية، ورصد كل ما تبثه التنظيمات المتطرفة.