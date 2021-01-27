انتقادات لوزيرة الثقافة بالبرلمان لغياب خطة مواجهة التطرف الفكري

واجهت إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، انتقادات واسعة، من أعضاء مجلس النواب، بسبب القصور في عمل الوزارة وغياب خطة مواجهة التطرف الفكري وعدم تطوير الخطة الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية، والدور المحدود لقصور الثقافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على بيانها الذي ألقته أمام الأعضاء اليوم.

هلال: بنشوف في شوارع مصر تشوه بصري

وقالت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب: «بنشوف في شوارع مصر تشوه بصري»، منتقدة ما وصل إليه حال الشارع المصري من وجود تشوهات بصرية من شأنها الإخلال بالذوق العام، متسائلة عن خطة الوزارة للارتقاء بالثقافة البصرية والتمييز بين القبح والجمال ومستوى وآليات التعاون مع وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام لتحقيق هذه الأهداف.

كما تسألت، عن خطة وزارة الثقافة لإعادة دور مصر الريادي في قطاع الفن التشكيلي المعاصر.

حجازي: افتكروا تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا كان عامل فضيحة

من جانبه وجه النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، انتقادات لعدم وصول الخدمات الثقافية بشكل كاف للمحافظات المصرية أجمع والتي لها أهمية شديدة لاسيما في مواجهة التطرف الفكري، مشيرا إلى أن هناك 14 قطاعا داخل الوزارة، موضحا أن الوحيد الذي يعمل هو الخاص بقصور الثقافة، لتترك المحليات تلهو كما تشاء في الشأن الثقافي، بقوله: «افتكروا تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، كان عامل فضيحة».

وانتقد البرلماني ما آل إليه وضع المسرح الروماني بمحافظة المنيا، بقوله: «عايزين الوزيرة تروح بنفسها، وهو ملك الوزارة، وتحول إلى مقلب قمامة».

وقال النائب خالد أبو نحول، إنه يشعر وهو يستمع لوزيرة الثقافة أنها تتحدث عن بلد أخرى غير مصر، مضيفا: «الوزيرة تحدثت عن فعاليات وأنشطة اشعرتني أنني في الصعيد في عالم تاني».

أبو نحول: «لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام ولا يوجد بهم موظف»

وأضاف البرلماني: «لدينا قصر ثقافة فرشوط عبارة عن أوضتين وحمام ولا يوجد بهم موظف»، مشيرا إلى أن النواب أصبح لديهم وعي في هذه الجلسة أن وزارة الثقافة ليس لها دور في مصر، والمفروض أن يكون لها دور في بناء وعي المواطن، خاصة في الصعيد فهناك مشكلات كبيرة وثأر وإرهاب، مختتما «الصعيد يحتاج إلى نظرة».

بدوره وجه النائب أحمد حته، عده تساؤلات في مقدمتها ما يتعلق بدور الوزارة في التنمية البشرية للشعب المصري، لاسيما بعد ثورتين فضلا عن سؤالها عن الوقت التي نستطيع فيها رؤية أعمال سينمائية ودرامية تم ممارسة عليها الدور الرقابي بما يحافظ على القيم المصرية، بقوله: «هناك أحد القنوات تعرض مسلسل من كثر العبارات الخارجة فيه مش بقدر أسمعها أنا وأسرتي.. وأين التسويق الجيد للمسلسلات المصرية ونحن هوليود الشرق الأوسط».

كما تسأل البرلماني عن وضع السينمات المصرية مضيفا: «ولا أجور الفنانين خاربة الدنيا شوية».