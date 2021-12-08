رئيس الجامعة المصرية اليابانية: مصر ستقود التعليم العالي في المنطقة

قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إنّ انعقاد النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي يعد بصمة مهمة جدًا للتعليم العالي في مصر، ويدل على أنّ مصر ستقود التعليم العالي في المنطقة العربية والإسلامية والشرق الأوسط وأفريقيا، كما يؤكد للمواطنين وضيوف الوطن على مستوى الجامعات الموجودة في مصر بداية من الجامعات الدولية إلى الحكومية.

الجامعة طبيعتها بحثية

وأضاف «الجوهري» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الأربعاء، أنّ الساحة في مصر أصبحت مفتوحة أمام المنافسة بين الجامعات الأمر الذي يقدم اختيارات عديدة للطلبة وأولياء الأمور، مشددًا على أنّ الجامعة التي رأسها هي حكومية بحثية ذات طبيعة خاصة، ولها 13 شريكًا من الجانب الياباني.

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية أنّ هدف الجامعة هو تخريج شباب قادرين على إنشاء شركات صغيرة ومتناهية الصغر وهذا لن يحدث لكل الطلبة الخريجين، ولكن ربما كل مجموعة من الطلبة يشتركون في إنشاء الشركة، والهدف الأساس أنّ يتخرج الخريج بوظيفته ولا ينتظر فرصة في سوق العمل.

التعاون مع الجانب الياباني

ولفت إلى أنّ مناهج التعليم العالي ليست هي المشكلة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيق المناهج، وفي الجامعة يكون الطالب مستعدًا ويفكر في مشروع ما منذ مرحلة الجامعة ليُنجز مشروعه التعليمي فيما بعد، موضحًا أنّ المناهج لا يمكن أنّ تغطي كل شيء والطالب يجب أنّ يكون قادرًا على تعليم نفسه بنفسه.

وكشف عن أنهم يستفيدون من الجانب الياباني في كل شيء بداية من تصميم الجامعة، إضافة إلى أن اثنين من نواب رئيس الجامعة من اليابان، وهناك استشاري أيضًا في اليابان، موضحًا أنّ الوجود الياباني في الجامعة ليس شرفيًا فقط، وكل الأنشطة داخل الجامعة تُنفذ بالشراكة مع اليابان.