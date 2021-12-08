«عبد الغفار»: التعليم العالي سلعة.. وزيادة إنشاء الجامعات ظاهرة صحية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن التعليم العالي سلعة، وفتح جامعات جديدة ظاهرة صحية، ووجود نماذج متعددة من الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية أو الحكومية مهم.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور صحفي التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالي: «لدينا وفرة في أعضاء هيئة التدريس، وكل جامعات العالم تعمل بفكرة وجود أستاذين أو أكثر في القسم والكلية على عكس بعض الأقسام في عدد من الجامعات بها أكثر من 80 أستاذا، والكليات الجديدة تدار بأعداد قليلة، ولكن المهم التفرغ، والزيادة الموجودة لدينا في أعضاء هيئة التدريس تصلح للعمل في الجامعات الجديدة التي تسعى الدولة لإنشائها.

اعتماد الشهادات بالتسجيل في الإشراف العلمي

ولفت وزير التعليم العالي، أنه عمل رصد في آخر عامين للطلاب الذين سافروا للدراسة الجامعية خارج مصر، واتخذ قرارا بأن يكون اعتماد الشهادة بالتسجيل في الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي، وعندما تم مقارنة العام الماضي بالجاري، وجد أن 4600 طالب سافروا العام الماضي للدراسة خارج مصر، وهذا العام، 2200 طالب فقط.

وأشار إلى أن بعض الأسر رأت أن بعض الجامعات المصرية لديها توأمة مع الجامعات الخارجية، وبدأت تسجيل أولادها بالجامعات المصرية، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي لديها إحصائيات بالكليات التي ينضم لها الطلاب المصريين المسافرين بالخارج والتخصصات التي ينتمون لها.

السنة التأسيسية للطلاب فرصة ثانية لتحقيق أحلامهم

وحول فكرة السنة التأسيسية للطلاب الذين لم يلتحقوا بالكليات بسبب نقص المجموع نحو 1 أو 2 %، أوضح أنها موجودة في العالم كله، وعند التطبيق يتم ذلك وفقا للضوابط الصارمة المعمول بها في كل دول العالم، وهي تعد فرصة ثانية للطالب لتحسين مستواه للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها.