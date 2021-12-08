إيقاف «جزار» الأهلي لنهاية الموسم بعد تعديه على أحد لاعبي اليد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إيقاف أحمد سمير الجزار مدرب فريق الناشئين 2010 لكرة اليد، حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تعديه على أحد لاعبي القلعة الحمراء لكرة اليد.

إيقاف أحمد سمير الجزار

واستعرض المجلس التقارير الواردة من رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، والدكتور ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، بخصوص أحمد سمير الجزار، مدرب فريق الناشئين مواليد 2010، حيث أوضحت التقارير أن مدرب اليد يعمل في الأهلي منذ عام 2014 وحتى الآن، ويتمتع بسلوك جيد ومنضبط، ولم تصدر منه أي ملاحظات أو شكاوى خلال تلك الفترة، إضافة إلى أنه أحد أبناء أسرة الأهلي لكرة اليد، الذين مارسوا اللعبة داخل جدران النادي، فضلًا عن إشادة عدد كبير من أولياء الأمور بأنهم هم من كانوا يطلبون من المدرب تعنيف اللاعبين حرصًا على مستقبلهم ومستواهم الفني.

تقويم مدرب اليد

وراعى المجلس كل الحيثيات السابقة، واتخذ قرارًا بإيقاف المدرب حتى نهاية الموسم، وهو قرار تقويمي بعدما أشارت كافة التقارير إلى أنها السابقة الأولى للمدرب أحمد سمير الجزار، وأنه لم يسبق أن سلك خلال فترة عمله سلوكًا عنيفًا أثناء عمله مع الفريق، وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.