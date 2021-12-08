الخطيب: «الاهتمام بذوي الهمم» ملف خاص بالرئيس السيسي.. ووزيرة التضامن قصرت فيه

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال حرصه على حضور احتفالية «قادرون باختلاف».

وأشار الخطيب إلى تقصير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ملف ذوي الهمم وملفات أخرى عديدة الوزارة، قائلًا: «ملف النهوض بذوي الهمم هو ملف الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط وليس أحد غيره، والدكتورة نيفين القباج، لأنها مـتأخرة جدا جدا فيه»، وذلك خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على «صدى البلد».

وزيرة التضامن الاجتماعي استغلت مناسبة «قادرون باختلاف»

وأضاف «الخطيب»، أن ملف ذوي الهمم يُعد من أهم الملفات الخاصة بالدولة المصرية، والدعم القائم لها دائم وموجود، فالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول يوم جاء فيه، ويوليه عناية خاصة، ويراه من أهم الملفات في الدولة المصرية، رغم التأخر الكبير من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، في هذا الملف.

وأوضح أن الدكتورة نيفين القباج استغلت احتفالية «قادرون باختلاف» من أجل إصدار قرار استراتيجي حول رقمنة المؤسسات الخاصة بذوي الهمم، بالرغم من أن فكرة الحوكمة والرقمنة التي أعلنت عنها الوزيرة، قرار استراتيجي وأحد مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، «نيفين القباج جاية تعلن عنه دلوقتي ليه، متأخرة جدًا في هذا الملف ومقصرة».

وزيرة التضامن تأخرت في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُؤكد دائمًا على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم ويعتبره مشروعًا استراتيجيًا، يقف جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية التي يطلقها الرئيس السيسي، ومنبثق من فكرة بناء الإنسان المصري، قائلًا: «الرئيس شدد على أن الإنسان المصري يجب أن يُبنى بالكامل، أحد أهم أركان هذا البناء هو ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الآخر نجد أخبار طالعة من وزيرة التضامن الاجتماعي بالاهتمام بذوي الهمم دلوقتي؟! طب ليه دلوقتي بس؟! ليه متأخرة؟! ليه مسبقتش بخطوات؟! ليه لم تحقق الوزيرة رؤية السيسي الاستراتيجية في هذا الملف؟!».

تأخر نيفين القباج في عدد كبير من ملفات وزارة التضامن

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن أفكار ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي تسبق الوزراء بمراحل، خاصة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قائلًا: «متأخرة جدًا، كان يجب أن تستبق كل ده، وتدرك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه فكرة استراتيجية لبناء الإنسان بشكل عام، خاصة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتورة نيفين القباج متأخرة في ملفات عديدة في الوزارة».