محمود الخطيب: الرئيس السيسي أب للعائلة المصرية

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بكافة شرائح المجتمع وبالأخص ذوي الهمم.

الخطيب: استوقفني حديث الرئيس الإنساني

وأشاد الخطيب في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة «أون» بالحوار الذي دار بين الشاب أحمد طارق والرئيس السيسي عندما عبر عن أمنيته أن يلتحق بالنادي الأهلي قائلاً: «استوقفني حديث الرئيس الإنساني مع الشاب وشعرت أنه أب يتحدث مع ابنه ببساطة وهدوء وهذا أمر ذكرني بفكرة العائلة المصرية وإزاي كلنا ملمومين حوالين بعض».

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