مع قرب افتتاح متاحفه.. 7 معلومات عن زيارة قصر القبة

أيام تفصلنا عن الافتتاح المرتقب لمتاحف قصر القبة، التي تفتح أبوابها للجمهور للمرة الأولى، بعد انتهاء التجهيزات كافة؛ إذ سيتاح للجمهور المرور عبر مسار مخصوص يبدأ بحافلة مكشوفة تمر بالحديقة التراثية وصولا للمتاحف.

«الوطن» ترصد تفاصيل المتاحف ومسار الزيارة، كالتالي:

الزيارة تضم متحفين

- تضم الزيارة متحفين، أولهما مركبات قصر القبة، ويعرض عربات ملكية تجرها الخيول، استخدمتها أسرة محمد علي، وضيوف مصر في المناسبات المختلفة.

- يضم المتحف مجموعة نادرة من الوثائق التاريخية وألبومات الصور التي تعرض عبر شاشات عرض لأفلام وثائقية نادرة، إلى جانب أطقم الفرسان النادرة، وعرض مميز للملابس التى كان يرتديها أطقم العربات في تلك الفترة.

- يعرض المتحف مجموعة من السيارات الملكية والرئاسية من عهود مختلفة، كانت شاهدة على أحداث هامة في تاريخ مصر.

متحف مركبات وغرف نادرة

- بعد انتهاء جولة الزائر بمتحف مركبات قصر القبة، يستمتع بأخرى في الحدائق الملكية لقصر القبة، الذي تبلغ مساحته 190 فدانا، وذلك عبر أتوبيس مكشوف برفقة مرشد سياحى يشرح تاريخ الحدائق وما تحويه من أشجار نادرة، ومنها «الجميز» التاريخية، التي أحضرت خصيصا لتزيين قصر القبة.

- ينتهي النصف الأول من الزيارة ويبدأ الآخر، ليجد الزائر نفسه أمام متحف قصر القبة الذي يضم مجموعة نادرة من مقتنيات أسرة محمد علي، ومجموعة من الوثائق النادرة التي لم ترى من قبل.

- يعرض المتحف للمرة الأولى مجموعة نادرة من الآثاثات، مثل غرفة نوم الملكة «نازلي» والملك فؤاد، ومكتب وسرير الملك فاروق، وغرف نوم الأميرات.

- يعود الزائر ليستقل الأتوبيس المكشوف في طريق عودته، مارا بالحديقة النباتية والصوب الملكية وحديقة الورد.