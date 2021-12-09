السفارة الألمانية تحتفل بذكرى انطلاق «منتدى القاهرة للتغير المناخي»

احتفلت السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية، وممثلوا وزارة الخارجية المصرية وهيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD) والهيئة الألمانية للتعاون (GIZ) بمرور 10 سنوات على التعاون في محادثات القاهرة المناخية (CCT).

منتدى القاهرة للتغير المناخي يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاقه

وشارك منتدى القاهرة للتغير المناخي في الاحتفالية بمناسبة مرور 10سنوات على انطلاقه، وأقيمت الاحتفالية في حديقة السفارة الألمانية بالقاهرة، وتم بثها على الهواء مباشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وافتتح الحفل السفير «فرانك هارتمان»، سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، وألقى السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، كلمة موجزة، كما تحدث الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري عن التحديات التي تواجه هذا الملف.

كما شارك الدكتور «نيلز أنين»، وزير الدولة الألماني بكلمة له مسجلة عبر مقطع فيديو تم عرضه خلال الاحتفالية، وشهدت الاحتفالية أيضاً حفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة فن تدوير القمامة لطلبة المدارس.

جدير بالذكر أن مبادرة منتدى القاهرة للتغير المناخي أطلقت في نوفمبر 2011 بالتعاون بين السفارة الألمانية، ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.

وينظم المنتدى سلسة فعاليات شهرية ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين صانعي القرار السياسي ومجتمع الأعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني.

المنتدى قدم 80 فعالية خلال 10 سنوات

واستعرض المنتدى حصاده منذ انطلاقه وحتى الآن حيث نظم 80 فعالية بالإضافة إلى ورش عمل متعددة حول الصحافة البيئية، من إدارة المخلفات، والطاقات المتجددة، والتحول إلى الطاقة المتجددة في ألمانيا، وصولا إلى البنية التحتية المستدامة، والنقل، والزراعة، كما أسس عام 2020 جائزة سنوية للصحافة البيئية.