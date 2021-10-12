السفارة الألمانية: المصرية فاطمة سعيد حصدت أرفع جائزة موسيقية بألمانيا

هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة السوبرانو فاطمة سعيد مغنية الأوبرا المصرية، وذلك لحصولها على جائزة «أوبوس كلاسيك» OPUS KLASSIK لأول ألبوم قامت بتسجيله، وهي الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا.

ألمانيا تحتفل بالفنانة المصرية

وأضافت السفارة الألمانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: احتفلت ألمانيا في أكبر مسارح برلين بحصول السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، وهي خريجة مدرسة سان شارل بورومي الألمانية بالقاهرة Deutsche Schule der Borromaerinnen Kairo - DSBK على جائزة «أوبوس كلاسيك» OPUS KLASSIK لأول ألبوم قامت بتسجيله.

وقالت السفارة: تعتبر هذه الجائزة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، مشيرة إلى أن فاطمة سعيد درست الموسيقى الكلاسيكية والغناء الأوبرالي في ألمانيا وحصلت على الماجستير ودراساتها العليا من أكبر معاهد برلين «تهانينا لمغنية الأوبرا المصرية «طبقة السوبرانو» فاطمة سعيد، أفضل فنانة شابة لعام 2021»

فاطمة: لم أكن أحلم مطلقا بالحصول على الجائزة

وقالت فاطمة سعيد عبر صفحتها الرسمية: عندما انتقلت من القاهرة إلى برلين قبل 12 عامًا لم أكن لأحلم مطلقًا أنني سأحصل يومًا ما على OPUS KLASSIK لأول ألبوم أسجله على الإطلاق.

وأضافت: كانت الليلة الماضية أمسية خاصة للغاية أعادت لي ذكريات كثيرة عن وقتي كطالبة جامعية تبلغ من العمر 18 عامًا، لقد حدث وتغير الكثير، ولم يكن بإمكاني مواصلة هذه الرحلة دون الدعم الهائل من عائلتي وأصدقائي المقربين وزملائي ومعلمي الرائعين وأطبائي الذين كانوا دائمًا بجانبي عندما أصبت، وفريقي الإداري في Askonas Holt وجميع الأرواح العشوائية التي دخلت حياتي لسبب ما أو غادرت لسبب آخر، شكرا لكم جميعا.

من هي فاطمة سعيد؟

فاطمة سعيد، سوبرانو مصرية حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء الأوبرالي «فيرونيكا دن» بمدينة دبلن، إيرلندا عام 2016 وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم.

وبدأت الغناء منذ الصغر، ودرست على يد المغنية المصرية الشهيرة، نيفين علوبة، ثم تابعت دراستها الموسيقية في ألمانيا، حيث التحقت هناك بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين.