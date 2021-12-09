مستشفى أسوان الجامعي: أجرينا 98 جراحة شفة أرنبية خلال 4 أيام

قال الدكتور عصام أبو المجد، مدير مستشفى أسوان الجامعي، إن «ابتسامة» مؤسسة دولية لها فروع في 60 دولة على مستوى العالم، واشتركت مصر فيها منذ عام 2005م، وتهدف إلى علاج الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية والتي تؤثر على الأطفال من الناحية الشكلية والسيكولوجية والكلام والتخاطب والسمع ومشكلات في الأذن الوسطى، وهو ما ينتج عنه مشكلات في السمع.

3 قوافل لعلاج الشفة الأرنبية

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن جامعة أسوان وليدة ولم يتخطَ عمرها حاجز الـ6 سنوات، ورغم ذلك فإنها شهدت 3 قوافل طبية لعلاج الشفة الأرنبية، وتتسم القافلة الطبية بأنها دولية، حيث لا تعالج مرضى مصر فقط، لكن هناك ليبيا والسودان وسوريا، بالإضافة إلى مشاركة جراحين دولين من الولايات المتحدة وإيطاليا والسويد.

وتابع مدير مستشفى أسوان الجامعي: «حتى أمس إجراء أكثر من 98 جراحة بداية من الأحد وحتى الأربعاء، ووفرنا 9 كبسولات جراحية في المستشفى لخدمة القافلة».

القافلة مجانية

وأكد عصام أبو المجد، على أن القافلة مجانية تماما ولا يتحمل المريض أي تكلفة، حيث توفر المستشفى العمليات الجراحية بكل مستلزماتها، والتحاليل قبل العملية وعلاجات الأسنان، موضحًا أن للمؤسسة منظم إقليمي يشمل منطقة مصر والشرق الأوسط وكل المرضى موجودين في جداول، حيث خضعوا لجلسات تحضيرية لتحديد الأولويات.