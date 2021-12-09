رئيس التحرير

محمود مسلم

طرح 6 محال تجارية وصيدليتين للبيع بمزاد علني في العاشر من رمضان

طرح تنفيذ سوقين تجاريتين بأسيوط الجديدة في مناقصة عامة

كتب:

الوطن
01:17 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح «من 20 م2 : 39 م2» بالسوق المنفذة بمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 16/1/2022.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح تنفيذ أعمال سوق تجارية نموذج 8 محال بمنطقة مركز خدمات باقي الحي الثاني بالمدينة، وأعمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 8 محال «بمنطقة  مركز خدمات ابني بيتك 5» بالمدينة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

اقرأ المزيد:

الإسكان: تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية غرب أسوان ضمن «حياة كريمة»

انقضاء دعوى وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر بالتصالح

أبرز مشروعات الإسكان البديل مع اقتراب نهاية «عام القضاء على العشوائيات»

نائب وزير الإسكان: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية

«الإسكان» تعلن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي أراضي كردون مدينة الشروق