طرح 6 محال تجارية وصيدليتين للبيع بمزاد علني في العاشر من رمضان

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح «من 20 م2 : 39 م2» بالسوق المنفذة بمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بشرق وغرب المال والأعمال بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 16/1/2022.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح تنفيذ أعمال سوق تجارية نموذج 8 محال بمنطقة مركز خدمات باقي الحي الثاني بالمدينة، وأعمال تنفيذ سوق تجارية نموذج 8 محال «بمنطقة مركز خدمات ابني بيتك 5» بالمدينة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.