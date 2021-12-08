أبرز مشروعات الإسكان البديل مع اقتراب نهاية «عام القضاء على العشوائيات»

«السكن البديل».. مصطلح انتشر على نطاق واسع خلال السنوات الماضية وحتى الآن، خاصة منذ أن توجهت الدولة بأقصى جهدها، للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير سكن آمن لكل مواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير حياة كريمة آدمية لجميع المواطنين.

ويعد عام 2021 هو عام القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، بإجمالي 357 منطقة، و246 ألف وحدة سكنية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، نحو 40 مليار جنيه، وفقا لتصريحات رئيس صندوق التنمية الحضارية، المهندس خالد صديق، لـ«الوطن».

وتزامنا مع ذلك، لم يجري السماع مرة أخرى عن مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير الآمنة، لكن المرحلة القادمة هي مرحلة القضاء على المناطق غير المخططة، وهي المناطق التي تضم أراضي غير مستغلة، سيجري استغلالها في عمل مشروعات عدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز مشروعات الإسكان البديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وفقا لما صدر عن صندوق التنمية الحضارية «تطوير العشوائيات» سابقا.

أبرز مشروعات الإسكان البديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة

مشروع أهالينا بمرحلتيه

- المرحلة الأولى: تضم 136 وحدة سكنية.

- المرحلة الثانية: تضم 34 وحدة سكنية.

مشروع روضة السيدة «تل العقارب» سابقا

- تضم 700 وحدة سكنية.

مشروع أرض الخيالة

- تضم 2575 وحدة سكنية.

حى الأسمرات بمراحله الثلاثة

- المرحلة الأولى: تضم 6258 وحدة سكنية.

- المرحلة الثانية: تضم 4722 وحدة سكنية.

- المرحلة الثالثة: تضم 7440 وحدة سكنية.

مشروع بشاير الخير بمراحله الثلاثة

- المرحلة الأولى: تضم 1632 وحدة سكنية.

- المرحلة الثانية: تضم 992 وحدة سكنية.

- المرحلة الثالثة: تضم 11 ألف وحدة سكنية.

المحروسة بمرحلتيه

- المرحلة الأولى: تضم 3168 وحدة سكنية.

- المرحلة الثانية: تضم 1608 وحدة سكنية.

مشروع حلايب وشلاتين

- تضم 2000 وحدة سكنية.

مشروع بشاير الخير 5

- تضم 15600 وحدة سكنية.

مشروع أرض الخيالة

- تضم 2500 وحدة سكنية.

مشروع أرض الإنتاج الحربي

- تضم 4800 وحدة سكنية.