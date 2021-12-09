«النساجون الشرقيون» تعلن عن أسباب بيع وتصفية مصنع الصين.. مستند

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد المملوكة لورثة الراحل محمد فريد خميس، في بيان رسمي، عن نيتها لبيع وتصفية «شركة النساجون في الصين»، صباح اليوم الخميس، وأكدت في بيان تم إرساله للبورصة، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن جائحة كورونا أثرت على الأوضاع الاقتصادية في الصين الشعبية، وظهر أثرها في صدمات تجارية استمرات تداعياتها حتى اللحظة، ما استدعى اتخاذ إجراء تجاه الشركة.

وأضاف البيان: «تحوطا من الإدارة لمواجهة تلك الظروف الطارئة والاستثنائية، قامت إدارة الشركة بتغطية هذه الاستثمارات لمواجهة الأحداث الجارية في الصين، وتدرس الشركة كيفية مواجهة الأزمة حاليا».

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه وفقا للقوائم المالية المعدة فى 30 سبتمبر 2021 فإن ايرادات النساجون الشرقيون في الصين تمثل 0.2% من إجمالي الايرادات الميزانية المجمعة للشركة، وإجمالي حقوق الملكية للشركة في الصين تمثل 0.1% من إجمالي حقوق الملكية المجمعة، وإجمالي أصول الشركة في الصين 0.6% من إجمالي الأصول المجمعة، وعليه فإن هذا الاستثمار لا يمثل أي تاثير جوهري على النشاط أو القوائم المالية المجمعة للشركة.

استثمارات النساجون للسجاد

يذكر أن الشركة أعلنت في محضر الجمعية العمومية، أمس، عن دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون للسجاد - الصين، في ضوء لخطة الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان البورصة المصرية أمس، أن موقف الشركة يجري دراسته لتحديد البيع أو التصفية، مع العرض على مجلس الإدارة، للموافقة على القرار.

يُذكر أن «النساجون الشرقيون للسجاد»، حققت صافي ربح بقيمة 960.24 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 607.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

النساجون الشرقيون

وارتفعت أرباح مالكي الشركة الأم إلى 858.73 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 529.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020 كما ارتفعت أرباح الحقوق غير المسيطرة خلال التسعة أشهر إلى 101.5 مليون جنيه، مقابل 78.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة لتصل لـ8.39 مليار جنيه، مقارنة بـ6.666 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .