أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، 6 ديسمبر 2021، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية من العرب، وسط أحجام تداولات هادئة، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 729,8 مليار جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

وعن أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين، فقد جاء أداء مؤشراتها الرئيسية كالآتي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، إيجي إكس 30، بمعدل 0.18% بمنتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11,422.2 نقطة، فيما وصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، السبعيني، إلى مستوى 2,209.7 نقطة بصعود 0.02%.

وحقق المؤشر المئوي الأكثر انتشاراً ارتفاعاً بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3,208.1 نقطة، وكذلك سجل المؤشر الخمسيني صعوداً بنسبة 0.01% ليتداول عند مستوى 2,065 نقطة.

قيم وأحجام التداول بمنتصف الجلسة

بلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم المقيدة بمنتصف التعاملات، 818 مليون جنيه، عبر بيع وشراء نحو 292 مليون سهم، بواقع تنفيذ 34, ألف صفقة لعدد 186 شركة، لتسجل أسهم 64 شركة صعوداً مقابل تراجع أسهم 51 شركة فيما لم يتغير اتجاه أسهم 71 شركة.

يواصل المستثمرون المصريون استحواذهم على 87.34% من إجمالي التعاملات بمنتصف جلسة اليوم، فيما يسيطر الـ«الأجانب» و«العرب» على 6.74% و5.92% على التوالي، من إجمالي المعاملات.

وبلغت الحصة السوقية للأفراد 82.92%، مقابل 17.03% للأفراد.

وسجل كل من «المصريون» و«الأجانب» صافي شراء بقيمة 1,3 و16,6 مليون جنيه، على التوالي، بمنتصف تعاملات اليوم، مقابل صافي بيع من «العرب» بقيمة اقتربت من 18 مليون جنيه، بـالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أنَّ تشهد البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عدداً من صفقات الاستحواذ على حصص بكبرى الشركات بقطاعات استراتيجية هامة، في ظل جاذبية الأسعار مقارنة بالأسواق المحيطة بالشرق الأوسط والأسواق الناشئة.