عمال شركة النساجون الشرقيون يودعون فريد خميس بالدموع

ودع عمال شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، إحدى الشركات التي يمتلكها رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية صباح يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما.

وعبر العمال عن حزنهم الشديد، باستقبال الجثمان، من خلال التجمع حول سيارته، ومحاولة التدافع للوصول إليها.

يقول مصطفى حسين أحد عمال الشركة، أنه أحس بحزن شديد، حينما علما بنبأ الوفاة، الذي وقع علي صدره كالصاعقة على حسب وصفه، مشيرا إلى أن الراحل كان خيرا، ويحب عماله بشكل كبير، إلى جانب رعايته لعدد من الحالات الإنسانية داخل الشركة وخارجها: "كنا بنحس، إنه مننا وكان دايما معانا ووسطنا".

يمسك بطرف الحديث أحمد عيسى، عامل ويقول إن محمد فريد خميس، كان رجل بر، وكان يحب الأعمال الخيرية، إلى جانب تشجيعه الدائم لتطوير العمال، من خلال توفير دورات وكورسات مجانية لهم لرفع كفائتهم العملية.