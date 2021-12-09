الصين ترد على 4 دول بعد إعلان المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

حذرت الصين، اليوم الخميس، 4 دول أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين في فبراير المقبل، بأنها «ستدفع الثمن».

تحذيرات الصين للدول المقاطعة لدبلوماسية دورة الألعاب الأولمبية في بكين

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية وانج وينبن، إن الدول الـ4 وهم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا سيدفعون ثمن قرارهم بمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، حيث سترسل كل منهما رياضيين إلى الألعاب الأولمبية، لكن ليس مسؤولين رسميين.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، قال «وانج»، إن «استخدام كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية ويؤدي إلى عزل نفسها، وسيدفعون ثمن هذا القرار السيئ»، مضيفا أن بلاده لم ترسل دعوات إلى هذه الدول، حيث أن حضور أو غياب ممثلوهم الرسميين، لن يقلل من نجاح الألعاب الشتوية في بكين.

وصرح «وانج» بأن الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. الألعاب الأولمبية، وهي بمثابة تجمع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة وليست مسرحا للسياسيين لتقديم العروض.

دول أعلنت عدم مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية

وأعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسيا الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وحسب وكالة أنباء «رويترز»، قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، إن فرنسا لن تقطع الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، مشددا على ضرورة حماية الرياضة من التدخل السياسي، كما قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن دعوة نظيره الصيني شي جين بينج لحضور دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وفقا لشبكة «فرانس 24».

وبعد الولايات المتحدة واستراليا، أعلنت بريطانيا وكندا، أمس الأربعاء، مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية المرتقبة في بكين، وذلك للتنديد بتجاوزات حقوق الإنسان في الصين.

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

كما تنظم الألعاب الأولمبية الشتوية خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يحضر عدد قليل من المسؤولين السياسيين العالميين إلى بكين، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الصين على دخول الأجانب إلى البلاد في إطار مكافحتها وباء فيروس كورونا.