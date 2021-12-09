براءة 4 متهمين وإنقضاء الدعوى لاثنين آخرين في قضية شقيق حسن مالك

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمتهم فيها شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

براءة متهمان في قضية شقيق حسن مالك

وقضت المحكمة ببراءة هادي محمد، ورجاء السيد، ومحمد مصطفى، وريا عبدالله من اتهام التوسط في تقديم رشوة.

انقضاء الدعوى للمتهمين أحمد عبدالنبي، وخميس عبدالعال لوفاتهم، وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد.

وتضم القضية كلا من محمد أسامة العقيد، وياسر رفعت، ومحمد عبدالرؤوف، وعلاء علي، ويحي السيد موسى، وأحمد عبدالرحمن، وعلي عبدالفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ومالك مصطفي، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، وأحمد عبدالنبي، وريا عبدالله، ومحمد عز الدين مالك، وليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي جمال، ومحمد عبدالفتاح.

كما تضم القضية كلا من حسام أحمد عبد المنعم، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف فودة، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومصطفى السيد، ومحمد مصطفى، وعزت علي، ومحمد غانم، وسامي محمود، وخالد محمد، ومحمد السيد، وصالح عبدالرحيم، ومحمد محمود، وخميس عبدالعال، ومجدي شاهين، ورجاء السيد، وهاني محروس، وعمرو فضل، ومحمد معوض، وهادي محمد، ومصطفى محمد عرفة.

تمويل أنشطة جماعة الإخوان

وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لعدد 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق حسن مالك في القضية المعروفة إعلاميا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.