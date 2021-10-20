النيابة العامة تُحيل سارقي هاتف صحفي للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بتحويل سارقي هاتف صحفي خلال قيامه ببث مباشر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

بلاغ بسرقة هاتف صحفي

وتلقت النيابة العامة بلاغًا، أمس، بسرقة هاتف محمول من صحفي خلال مزاولة عمله، ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع لتصوير الحادث من هاتف الصحفي بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه الجاني حال ارتكابه الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتبين من المقطع المذكور أنه خلال تعليق المجني عليه على أحداث وقعت يومها، تغيّر المشهد ليظهر فيه المتهم خلال قيادته دراجة آلية، وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بانتزاع المتهم الهاتف من يده وفراره به مستقلًّا دراجة آلية بدون لوحات معدنية عكس اتجاه السير، فكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبها، وتوصلت لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه مستقلًّا الدراجة الآلية المستخدمة في الواقعة، كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزه.

اعتراف المتهمين بالواقعة

وباستجواب النيابة العامة المتهميْنِ أقرّا بارتكاب الواقعة، وأقر السارق بصحة ظهور وجهه بالمقطع المتداول، وتعرف المجني عليه على المذكور خلال التحقيقات.