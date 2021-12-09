زيادة رسوم اشتراك مشروع علاج الصحفيين 2022 إلى 250 جنيها للفرد

قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك للصحفيين وأسرهم لعام 2022، وزيادة قيمة اشتراك الفرد سواء العضو أو أفراد أسرته إلى 250 جنيها بدلا من 180 جنيها، وأكدت النقابة في بيان لها، السماح للعضـو بسـداد قيمة الاشتراك بالتقسيط على ثلاثة أشهر، مع تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية، بشأن الأساتذة في جدول المعاشات، و«القادرون باختلاف»، فضلا على حزمة الخدمات المعدلة باللائحة، وفقا للبيان.

مشروع علاج الصحفيين 2022

وفيما يلي شروط الإشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم 2022:

1 - الإبقاء على قيمة اشتراك الأساتذة بجدول المعاشات ۱۰۰ جنيه فقط مثل العام الماضي.

٢ - إعفاء «القادرون باختلاف»، من رسوم الاشتراك كالعام الماضي.

3 - قيمة الاشتراك لباقي الراغبين موحدة ٢٥٠ جنيها للعضو، أو أحد أفراد أسرته، وهي قيمة تعادل قرابة 70 قرشا فقط يوميا، يقابلها استفادة للأعضاء حال اقتضت الحاجة بـ ٧٠٪ من الحد الأقصى العادي 34 ألف جنيه، والتكميلي 35 ألف جنيه .

وتابع البيان: «إصلاحات اللائحة الخاصة بالمشروع المعتمدة 2020 ضاعفت قيمة الاستفادة، ورفع نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40% إلى 70٪، إلى جانب جائحة كورونا التي تسببت في تضاعف الطلب على خدمات العلاج، خاصة الأشعة والتحاليل ودخول المستشفيات، عزل وعناية، الأمر الذي ضاعف نفقات المشروع لتصل إلى قرابة 17 مليون جنيه، بينما الموارد متنوعة، اشتراكات وإعلانات دليل العلاج، التي تضاعفت قيمتها، ودعم المجلس الأعلى للإعلام، بلغت مجتمعة تقريبا 6.3 مليون جنيه، ومن ثم يوجد عجز 10.7 مليون جنيه، والتعديل في قيمة الاشتراك بزيادة طفيفة، يقلص العجز بنسبة محدودة، للمساهمة في الحفاظ على استمرارية الخدمة، ويبقى أساس المشروع خدميا مدعوما بجزء من دعم الدولة للنقابة، لتغطية العجز بين النفقات والمصروفات.

4 - فتح باب الاشتراك، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وحتى 30 يناير المقبل، على أن يتم مد الاشتراك لمدة شهر آخر بعد انتهاء أعمال الجرد.

5 - الموافقة على آليات تنظيم الاشتراكات التي تتضمن سداد قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط بدون مقدم.

آليات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

أولا: التجديد التلقائي لكل الراغبين من أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم المشتركين، بمشروع العلاج 2021، معاشات ومشتغلين وتحت التمرين، لعدم الحاجة إلى تقديم أوراق جديدة، وذلك بالنسبة للصحف الخاصة والحزبية.

ثانيا: يجدد الاشتراك خصما من بدل التكنولوجيا والتدريب، لكل المشتركين في العام السابق، على أن يرسل الراغب في التجديد صـورة إقرار يحرره ويرسله عبر الواتس، ويتاح به التعديل بالحذف أو الإضافة.

ثالثا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمن يرغب تلقائيا، بناء على إفادة بالرغبة عبر الواتس، على أن ترسل صيغة استمارة يوقعها الزميل بالإدارة المالية لمؤسسته تفيد بطلب تحويل أقساط الاشتراك من راتبه، بحد أقصى 3 أقساط شهرية، تبدأ من يناير إلى مارس 2022، وحال عدم التزام المؤسسة بسداد الأقساط في موعدها توقف الخدمات المقدمة للعضو لحين سداد مستحقات المشروع، وسترسل صيغة الطلب إلى رؤساء مجالس الإدارات لإتاحتها بالإدارات المالية.

رابعا: يجدد الاشتراك تلقائيا للمشتركين، العام الماضي، بجدول المعاشات، خصما من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفا عنهم .

خامسا: الخصم من البدل أو الراتب على ثلاثة أقسـاط بحد أقصى، تبدأ من شهر يناير، وتنتهي مارس 2022، وحال تخلف المؤسسات الصحفية عن سداد مستحقات الأقساط في موعدها يوقف تقديم الخدمة للعضو حتى تسديد المستحقات.

سادسا: تعد الإدارة المالية كشفا بالزملاء الذين استنفدوا رصيد بدل التكنولوجيا والتدريب لأي سبب، حتى يكون اشتراكهم من خلال الدفع بخزينة النقابة، واستلام بطاقات العضوية .

سابعا: غير المشتركين في العام الماضي، وراغبي الاشتراك للمرة الأولى، يرسلون أوراقهم وطلب الاشتراك على رقم الواتس المخصص لتلقي الطلبات والإضافات أو الحذف. (01015046433

ثامنا: الراغبون في السداد المباشر بالخزينة دون تقسيط، يمكنهم الحضور للنقابة أو إرسال مندوب من كل مؤسسة، لإتمام إجراءات الاشتراك واستلام بطاقات العضوية .

تاسعا: المدى الزمني الأقصى لهذه الإجراءات، التي تتم عبر الواتس، 15 يوما، تبدأ من 15 ديسمبر، يقوم بعد ذلك فريق عمل المشروع بتسليم الدفعة الأولى من بطاقات الاشتراك للأعضاء.

عاشرا: يحضر مندوب عن كل مؤسسة قومية معه إفادة بموافقة المؤسسة على تحويل الأقساط، لاستلام بطاقات العضوية بالمشروع، الواردة أسماؤهم بالإفادة.

حادي عشر: قيمة الاشتراك تحتسب بعدد أفراد الأسرة ضربا في قيمة اشتراك الفرد، وهي موحدة.

ثـانـي عشـر: يسلم الزملاء بالصحف الخاصة والحزبية بطاقات العضوية، وقـت حضورهم، أو لمندوبين عنهم، يوقعون في سجل استلام .

ثالث عشر: من لم يسبق له الاشتراك، يمكنه الحضور للنقابة أو إرسال مندوب، ومن ثم عددهم في هذه الحالة قليل، لا يحدث زحاما، خاصة أن فترة السماح بالاشتراك 60 يوما.

رابـع عشـر: من يتخلف عن الإفادات، خلال المرحلة الأولى للاشتراك يسمح له بالاضافة، أو التعديل لاحقا في الفترة من 1 يناير.

خامس عشـر: يتم تحديد الاشتراك لذوي الهمم، مجانا، لوجـود أوراقهم من العام الماضي، وإعفائهم وفق تعديلات لائحة 2020.