انطلاق أول دورة تدريبية بشأن محركات البحث «SEO» في نقابة الصحفيين

انطلقت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، أول دورة تدريبية بشأن محركات البحث «SEO» في الصحافة الإلكترونية.

وقال حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة تهدف إلى تدريب الصحفيين على مهارات محركات البحث «SEO»، وهي إحدى المهارات التي تعد من أولويات الصحافة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تدريب الصحفيين

وأضاف «الرمحي»، أن الدورة التدريبية المتخصصة في دراسة محركات البحث، تقام لأول مرة في نقابة الصحفيين، تحت إشراف خبير البرمجة وتصميم المواقع محمد الضبعان، وتشمل العديد من المحاور العلمية، أبرزها: دراسة مهارات محركات البحث «SEO»، ودراسة عمليات الزحف crawling والفهرسة indexing، ودراسة عرض صفحات الويب والعلاقات بينها sitemap أفضل الممارسات لإظهار الفيديو في البحث، فضلاً عن دراسة مهارات وتقنيات تحسين برمجة الموقع الإلكترونية search console ودراسة تطوير المواقع وتصحيح الأخطاء البرمجية، وتهيئة الموقع تقنياً لمحركات البحث Technical SEO.

تصدر محركات البحث

وأضاف أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث، وزيادة عدد الزيارات ومدة الجلسة ومعدل الارتداد، والسرعة، والروابط الداخلية والخارجية، وتأمين الموقع والكلمات الرئيسية Keywords، فضلاً عن التحقق من برامج الزحف الخبيثة.